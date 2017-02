Die Wölfe wehren sich lange tapfer

Gleich zweimal stand am Sonntag das Handball-Derby Rodewisch gegen Oelsnitz auf dem Spielplan. Beide Male ging es eng zu, beide Male jubelten am Ende die Gäste.

erschienen am 21.02.2017



1. Bezirksklasse Männer: Rodewischer Handballwölfe - TSV Oelsnitz 32:36 (17:16). In der einzigen Partie, die am Wochenende in der 1. Bezirksklasse ausgetragen wurde, bekamen es die Oelsnitzer mit einem sehr unbequemen Gegner zu tun. Nach den ersten 30 Minuten sah es nach einer Überraschung aus, als Rodewisch mit einer 17:16-Führung in die Pause ging. Auch danach ließen sich die Handballwölfe vom Tabellenführer nicht abschütteln, allerdings legten die Sperken noch eine Schippe drauf und konnten so einen weiteren wichtigen Sieg einfahren. Personell konnte Oelsnitz aus dem Vollen schöpfen, Trainer Ralf Strobel standen alle Spieler zur Verfügung. Dagegen hatte die Heimmannschaft nur einen Auswechselspieler, der auch erst kurz vor Ende ins Spiel eingreifen durfte. Somit war die Marschroute aus Oelsnitzer Sicht klar: Das Tempo hochhalten und den Gegner überrennen. Das funktionierte zunächst auch. Der TSV erwischte den besseren Start und lag zu Beginn vorn. Doch Rodewisch hielt tapfer dagegen, glich aus und ging in der 9. Minute 6:5 in Führung. Nach dem Ausgleich zum 6:6 startete die Heimmannschaft einen Lauf. Mit vier Toren in Folge zog Rodewisch auf 10:6 davon. Aber die Oelsnitzer ließen die Köpfe nicht hängen. Sie stellten die Abwehr um und wurden im Angriff treffsicherer. Dennoch ließen sie einige gute Chancen liegen, trafen mehrfach nur den Pfosten und hatten Pech, dass die Abpraller bei den Rodewischern landeten. Der Rückstand wurde wieder aufgeholt, nun wurde es ein offenes Spiel, bei dem die Führung immer wieder wechselte. Mit einer knappen Rodewischer Führung von einem Tor ging es die Pause. Die Oelsnitzer starteten voller Elan in die zweite Hälfte und gingen mit vier Toren in Folge 20:17 in Führung. Aber Rodewisch gab sich nie auf und hielt weiter tapfer dagegen, sodass sich die Sperken nicht weiter absetzen konnten. Zweimal glichen die Handballwölfe sogar aus (22:22, 23:23). Aber Oelsnitz hatte im Stile eines würdigen Tabellenführers immer die richtige Antwort parat. So meisterte der TSV die kritische Phase und hielt meist einen kleinen Vorsprung von zwei Toren. Als in der 50. Spielminute die Rodewischer nochmals auf ein Tor zum 29:30 herankamen, zog Trainer Ralf Strobel noch seine Auszeit und stimmte seine Männer auf die letzten zehn Minuten ein. Dort zeigte Oelsnitz, warum man an der Tabellenspitze steht und tütete den Sieg gegen den starken Gegner ein.

Oelsnitz: Seidel - Weiß (6), Stache, P. Bechler (3), Grünwald (6), Rauh (4), Huth (1), Heyne(1), F. Bechler (8/4), F. Schmidt (2), Puschert (2), D. Schmidt (3). Schiedsrichter: Kleinfeld/Kolath (Fraureuth). Strafwürfe: Rodewisch 5/4 verwandelt, Oelsnitz 4/4. Strafzeiten: Rodewisch 4 Minuten, Oelsnitz6. (ixs)

Kreisliga Vogtland: Rodewischer Handballwölfe II - TSV OelsnitzII 27:30 (14:13). Nach dem 26:26-Unentschieden im Hinspiel sollte es auch im Rückspiel dieses Kellerduells eine enge Kiste werden. Von Anfang an in Führung liegend, hatten die Handballwölfe im ersten Abschnitt stets die Nase vorn, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können. So wurde mit einer knappen Führung von einem Tor für die Gastgeber die Seiten gewechselt. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb Rodewisch zunächst spielbestimmend und konnte bis Mitte der zweiten Halbzeit seinen Vorsprung bis auf drei Tore ausbauen. Die Oelsnitzer gaben sich jedoch zu keiner Phase des Spieles geschlagen. So kämpften sie sich dank starker Abwehrarbeit und guter Leistungen beider Torhüter wieder heran. In der 50. Minute gingen sie erstmals in Führung. Ihren Vorsprung bauten sie anschließend bis auf drei Tore aus. Diesen Abstand verwalteten sie geschickt bis zum Schlusspfiff.

Oelsnitz: Goller, Tschöpe - B. Schmidt (3), Strobel (1), Scherbaum (1), Lasch (8), Steffen (9), D. Schmidt (8), Grützner, Goldstein. (khfr)