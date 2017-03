Junge Boxerin überzeugt mit Kampfgeist

Nach einer langen Verletzungspause ließ sich Gina Spranger bei der Südwestsachsenmeisterschaft in Plauen nicht aus der Ruhe bringen. Nicht nur sie sorgte für vogtländische Erfolge.

erschienen am 08.03.2017



Plauen. Es war eine flotte Begegnung, die die rund 75 Zuschauer am Samstag in der Plauener Hufeland-Turnhalle von Gina Spranger sahen- In ihrem erst dritten Kampf stand die 17-jährige Leubnitzerin vom Boxteam Oelsnitz Sofie Pedersen aus Heiligenhaus gegenüber. Nach einer langen Verletzungspause stieg die Vogtländerin bei der Südwestsachsenmeisterschaft wieder in den Ring und konnte dort vor allem mit ihren kämpferischen Qualitäten überzeugen. Trotz gelegentlicher Deckungslücken freute sich die Gymnasiastin am Ende über den Sieg, denn sie hatte stets die berühmte Hand mehr im Ziel. Für ihre Leistung wurde sie zudem als beste Boxerin der Veranstaltung ausgezeichnet.

Die anderen drei Einzelpokale für besondere Leistungen blieben hingegen nicht im Vogtland. Für ihren hervorragenden kämpferischen Einsatz wurden Mohammad Ali Hussaini (BC Chemnitz) und Dzenis Hukic (BC Heiligenhaus) geehrt, den Pokal für den besten Boxer konnte Behyar Wais (Boxring Suhl) in Empfang nehmen. Insgesamt hatten sechs Boxerinnen und 30 Boxer bei der Meisterschaft um die Medaillen gekämpft. Mit drei Titeln erzielte das Boxteam Oelsnitz die beste Teambilanz, der KSSV Zwickau, der BC Heiligenhaus, der TSV Stein und das gastgebende Boxteam Plauen waren jeweils zweimal in der Siegerliste zu finden.

Die Plauener freuten sich unter anderem über den Erfolg von Erges Sinani. Er und sein Gegner Robin Wagner vom VSV Eintracht Klingenthal zeigten einen stimmungsvollen und für die Schülerklasse recht guten Kampf. Immer wieder wechselte das Kampfgeschehen, an dessen Ende schließlich der Plauener das bessere Ende für sich hatte. Beide Jungs standen das erste Mal überhaupt im Ring und erhielten für ihre Leistung viel Beifall des Publikums. Zuvor hatten die Zuschauer zum Auftakt ein enges Vereinsduell zwischen den beiden Klingenthalern Tim Bernhard und Jan Neetz gesehen, in dem Bernhard schließlich die Nase vorn hatte und nach Punkten gewann. Für den zweiten Plauener Sieg sorgte Aziz Maliki, der gegen den Freiberger Johannes Albrecht erfolgreich Revanche nahm. Im Oktober hatte er gegen ihn in Zwota verloren, diesmal beeindruckte Maliki seinen Gegner von Beginn an und wurde schließlich Sieger durch die Aufgabe von Albrecht in Runde 2. Ohne jegliche Gegenwehr gab sich David Jung (Boxteam Plauen) gegen Akin Özel (Heiligenhaus) geschlagen.

Gegen seine robusten und kampfstarken Widerpart Dzenis Hukic (Heiligenhaus) konnte Alex Ualikhan vom Boxteam Oelsnitz nur eine Runde gegenhalten. Nach Körpertreffern und einem vom Ringrichter geahndeten Tiefschlag war sein Widerstand gebrochen, sodass der Gast aus Nordrhein-Westfalen durch technischen K.o. in Runde 2 gewann. Besser lief es für Ualikhans Teamkameraden Tim Schneider. Gegen den kompakt agierenden Paul Stiehler (Neuwelt) hatte er nur anfangs Probleme. Als der Vogtländer besser zwischen langer Distanz und Aktionen zum Körper wechselte, konnte er sich nicht nur den Aktionen des Gegners entziehen, sondern auch Treffer setzen. Taktisch klug wich er in der letzten Runde immer wieder seitlich aus, kam zu klaren Aktionen und gewann seinen Kampf. Zur Neuauflage des Finalkampfes der Landesmeisterschaft 2016 kam es zwischen Nick Pfüller (Neuwelt) und Bundesliga- Boxer Jan Ualikhanov (Oelsnitz). Der Vogtländer sammelte in den vergangenen Monaten viel Erfahrung im Bundesliga-Team des Boxclubs Chemnitz. Die in den Duellen mit deutschen Spitzenboxern erlangte Routine merkte man ihm am Samstag deutlich an. Er beherrschte den mutig auftretenden Erzgebirger klar, sodass am Punktsieg des Vogtländers nicht zu zweifeln war.

Für die Veranstalter von den Boxteams Plauen und Oelsnitz gab es am Rande viel Lob. Der Dank galt in diesem Zusammenhang neben den Sportlern vor allem dem fleißigen Helferteam um Organisationsleiter Erich Rausch und Sportchef Frank Süß. (frsu)