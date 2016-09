KÃ¼rbitz hÃ¤lt Lauterbach auf Distanz

Kürbitz hält Lauterbach auf Distanz

In den Fußball-Kreisligen sind mit Bobenneukirchen, Muldenhammer und Ranch Plauen noch drei Vereine ohne einen Punkt. Bei Muldenhammer und Ranch hängt deswegen jetzt die rote Laterne.

Von Olaf MeinhaRDT UND mIRKO mODES

erschienen am 20.09.2016



Plauen. Im strömenden Regen legten am Wochenende einige Mannschaften ordentliche Energieleistungen hin. Allen voran in der Kreisliga-Staffel 1 die Coschützer, die den gastgebenden TSV Taltitz mit sage und schreibe 8:0 Toren abfertigten und im zweiten Durchgang mächtig aufdrehten. Der bedauernswerte Schlussmann Häußler musste nach der Pause gleich sechsmal hinter sich greifen. Solch eine Packung hat Taltitz in der Kreisliga noch nie bezogen. Coschütz blieb im vierten Punktspiel in Folge ohne Gegentreffer. Garniert wurde dieser Kantersieg mit der Zurückeroberung der Tabellenführung von Ellefeld, das in Reuth "nur" 3:0 gewann. Bergen musste zum Führungsduo abreißen lassen. Dabei lief zunächst in Brunn alles nach Plan. Nach bereits drei Minuten zappelte der Ball im Netz der Gastgeber, die aber noch in der Anfangsphase ausglichen und durch Grünert kurz vor dem Ende den Siegtreffer schossen. Beide sind nun punktgleich. Dagegen bleibt Tirpersdorf oben dran. Die Aufgabe gegen Großfriesen hatten sich die Tirpersdorfer sicher etwas schwerer vorgestellt. Nach dem 4:0 ist die Brust vor den kommenden Topspielen gegen Ellefeld und Coschütz noch etwas breiter geworden. Am Tabellenende schob sich Neuling VFC Reichenbach nach dem 3:1 gegen Mitaufsteiger VfB Auerbach III auf einen Nichtabstiegsrang. Neben dem VfB warten noch Reuth und Muldenhammer auf einen Dreier. Im Waldgebietsderby freute sich der Gast aus Morgenröthe, der einen klaren 4:1-Sieg gegen Muldenhammer einfuhr. Die Revanche für das 0:1 am 10. April ist damit geglückt. Bereits ihre zweite Nullnummer vermeldeten die Wildenauer. Dabei hatte es bei den gastgebenden Rebesgrünern zuvor schon 13-mal eingeschlagen.

Der Elsterberger BC hat auch das vierte Saisonspiel gewonnen und damit die Tabellenführung der Kreisliga-Staffel 2 verteidigt. Der Aufsteiger fügte mit dem 2:0 der zweiten Mannschaft von Merkur Oelsnitz die erste Saisonniederlage bei. Ebenfalls zum ersten Mal ging Leubnitz als Verlierer vom Platz. Etwas überraschend unterlag der bisherige Dritte gegen Plauen Nord 2:3. Die Gäste kamen damit zu ihren ersten Punkten. Im Topspiel setzte sich Kürbitz gegen Lauterbach 3:2 durch. Damit festigten die Männer um den zweifachen Elfmeterschützen Zöller den zweiten Platz und bleiben mit dem Elsterberger BC ungeschlagen. Auf Rang 3 hat sich der SpuBC Plauen geschoben. Gegen Bobenneukirchen langte es zu einem 2:1-Heimsieg. Die Gäste verloren zwar auch ihr viertes Match, gaben aber die rote Laterne ab. Die hängt jetzt bei den Ranchern in Plauen, die nach dem 0:4 beim Vogtlandklasse-Absteiger Straßberg ein Torverhältnis von 0:15 aufweisen. Dagegen eroberte Kottengrün II bei Lok Plauen seinen zweiten Punkt. Die Lok-Fußballer konnten wie schon in der Vorwoche in der Schlussphase ausgleichen. Auch die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen kam beim 3:3 gegen Pausa nicht über ein Unentschieden hinaus.

In der Staffel 1 der 1. Kreisklasse bleibt die Trieber Weste auch beim bis dato ungeschlagenen Post SV Plauen blütenweiß. Eichigt/Triebel bleibt auf Tuchfühlung, wenngleich man sich beim Schlusslicht Limbach beim 2:1 nicht mit Ruhm bekleckerte. Gewinner des Tages war Klingenthal, das sich nach dem 4:2-Sieg gegen Rothenkirchen von Platz 6 auf 3 schob. Einen weiteren Dämpfer kassierte Absteiger Pfaffengrün. Ruppertsgrün gewann durch ein spätes Tor 1:0. Zobes trotzte Weißensand nach zweimaligen Rückstand ein 2:2 ab.

Zwei Überraschungen gab es in der Staffel 2 der 1. Kreisklasse. Während Grünbach-Falkenstein II nach dem 3:0 in Bad Elster ohne Gegentor an der Tabellenspitze bleibt und auch der SC Syrau II nach dem 2:1 bei Brunn II seine weiße Weste behält, blamierten sich Dorfstadt und Markneukirchen. Die Obervogtländer verloren in Großzöbern, das zuvor bei drei Niederlagen 19 Gegentreffer kassierte, mit 1:2 Toren. Noch schlimmer erwischte es Dorfstadt. Man kann in Bad Brambach verlieren, aber 0:9 klingt dann schon recht deftig. Für die Brambacher traf Tony Heise dreifach.