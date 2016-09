ObervogtlÃ¤nder treffen sich morgen zum Kellerduell

Obervogtländer treffen sich morgen zum Kellerduell

Um nicht weniger als die Tabellenführung geht es am sechsten Spieltag der Fußball-Vogtlandklasse. Der Dritte, Concordia Plauen (10 Punkte) empfängt den Ersten, FSV Treuen (12). Oder ist Teutonia Netzschkau der lachende Dritte?

Von Olaf Meinhardt

erschienen am 01.10.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Die auf Platz 2 liegenden Netzschkauer (11Punkte) sind heute in Weischlitz (6) zu Gast. Und auch die auf Platz 4 stehenden Neumarker (10), die Heinsdorfergrund (7) erwarten, könnten von der Konstellation profitieren. Am andere Ende der Tabelle wird es schon zeitig in der Saison brenzlig für die neue Spielgemeinschaft Schöneck/Markneukirchen. Sie ist bisher ohne Zähler. Kommt sie im Derby in Wernitzgrün (6) endlich in die Spur? Noch ist der Fehlstart mit einer kleinen Erfolgsserie auszubügeln. Langsam akklimatisiert haben sich die Aufsteiger Erlbach (6), Jößnitz (6) und Reichenbacher FC II (4) in der neuen Umgebung. Bei allen zeigt die Kurve nach oben, nachdem sie jeweils mit zwei Niederlagen starteten.

Concordia Plauen - Treuen. Die Plauener Serie von drei Siegen in Folge riss in der Vorwoche beim Nachbarschaftsduell in Unterlosa (0:0). Dennoch liegt Concordia im grünen Bereich und hat Appetit auf mehr. Ob die Hausherren das Zeug dazu haben, im Aufstiegsgeschäft ganz dick dabei zu bleiben, wird sich heute zeigen. Treuen hat nach der Niederlage in Erlbach (1:3) den Schalter schnell wieder umgelegt und sich die Tabellenführung zurückerobert. Vergangene Saison trennten sich beide in Plauen torlos. Danach sieht es diesmal nicht aus. Getroffen hat Treuen bisher stets, Concordia nur in der Vorwoche nicht.

Erlbach - Adorf. Mit breiter Brust geht der gastgebende Aufsteiger ins Derby. Nach zwei Siegen in Folge ist er in der Vogtlandklasse angekommen, will den Schwung unbedingt mitnehmen. Adorf kommt mit der Empfehlung des derzeit besten Auswärtsteams, sowohl in Unterlosa als auch in Schöneck wurde gewonnen. Zuletzt standen sich beide 2011/12 in der Kreisliga gegenüber: 5:1 und 4:2 siegte Adorf damals.

Weischlitz - Netzschkau. Bleibt Netzschkau ungeschlagen? Über den bisher besten Start überhaupt sind die Netzschkauer wohl selbst überrascht. Grundlage dafür ist die starke Defensive. Mit vier Gegentreffern kassierte Netzschkau die wenigsten aller 14 Teams. Bei den Weischlitzern stand zuletzt zweimal die Null. Saisonübergreifend wurde nur einer der jüngsten sieben Heimkämpfe (gegen Schöneck) verloren. Zwischen beiden ging es immer in die Vollen: Dreimal gewann Netzschkau, einmal Weischlitz. Torreich war's in der Vorsaison, als Weischlitz eine 3:4-Heimniederlage hinnehmen musste.

Reichenbacher FC II - Reumtengrün. Bei einem Erfolg winkt für die Reichenbacher ein Platz über der Abstiegszone. Absteiger Reumtengrün scheint nach eingangs drei Pleiten die Kurve bekommen zu haben. Nun soll endlich auch auswärts gepunktet werden. In den Partien mit Reumtengrüner Beteiligung fielen bisher die meisten Treffer - 5,4 im Schnitt.

Neumark - Heinsdorfergrund. Bei beiden rissen in der Vorwoche Serien. Neumark ging nach elf Meisterschaftsspielen erstmals wieder leer aus, während Heinsdorf nach einem halben Jahr erstmals wieder daheim verlor. Der Gastgeber will auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben, während die Heinsdorfer ihren Abwärtstrend mit zwei Niederlagen in Folge stoppen möchten. Die Bilanz dieses "Dinotreffens" - beide sind von Anfang an in der Vogtlandklasse dabei - sieht die Neumarker mit vier Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen knapp vorn. Die letzten beiden Vergleiche in Neumark gewann die Heimelf jeweils 3:0.

Jößnitz - Unterlosa. Beide befinden sich im Aufwind. Das Jößnitzer Selbstvertrauen ist nach zwei Siegen gewachsen, während Unterlosa seit vier Runden ungeschlagen ist. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Vogtlandliga und dem personellen Aderlass scheint sich Unterlosa nun im Vorderfeld festzusetzen. Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide im bisher einzigen gemeinsamen Jahr in der Vogtlandklasse: 5:2 und 2:4 hieß es in der Saison 2013/14. Mit 16 Toren traf Unterlosa bisher am häufigsten.

Wernitzgrün - Schöneck/ Markneukirchen. Die wackeligste Abwehr (18 Gegentore) trifft auf die schlechteste Offensivreihe (zwei Treffer). Dem tollen Auftakt mit zwei Siegen ließ Wernitzgrün drei Niederlagen folgen. Bei den Gästen ist die Stimmung so langsam auf dem Tiefpunkt. Wie es derzeit aussieht, geht es für beide in dieser Saison vordringlich um den Klassenerhalt. Da zählen Punkte im direkten Aufeinandertreffen bekanntlich doppelt. Wer siegen will, der muss Tore schießen. Das tat die Spielgemeinschaft in drei der fünf Begegnungen nicht.