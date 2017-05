Plauen Nord verschiebt die Entscheidung im Titelkampf

In der Fußball-Kreisliga fehlen Fortuna/VFC Plauen noch vier Punkte bis zur Meisterschaft. Tirpersdorf könnte am Wochenende alles klar machen.

Von Mirko modes und Olaf MEinhardt

erschienen am 16.05.2017



Plauen. Der Spitzenreiter der Kreisliga-Staffel 2, die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen, hat im Heimspiel gegen den Elsterberger BC nur 1:1 remis gespielt. Da gleichzeitig der ärgste Verfolger Plauen Nord 2:0 gewann, beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten drei Spieltage vor Saisonende nur noch sechs Punkte. Fortuna/VFC Plauen ist trotzdem auf dem Weg in die Vogtlandklasse. Die Spielgemeinschaft benötigt dafür aus den letzten drei Begegnungen maximal noch vier Punkte. Beim Blick auf das Restprogramm - sie spielt noch beim SpuBC Plauen, gegen Bobenneukirchen und bei Oelsnitz II - scheint das machbar zu sein. Die Nord-Fußballer kicken noch bei Ranch und Lok Plauen sowie gegen Lauterbach.

Bei den bis dahin nur gegen Spitzenreiter Tirpersdorf zu Hause leer ausgegangenen Wildenauern feierte Bergen am Sonntag nach sieben vergeblichen Anläufen wieder einmal einen Auswärtssieg in der Kreisliga-Staffel 1. Spannung versprach die Fortsetzung des Fernduells um den Aufstieg. Beide Anwärter gaben sich keine Blöße. Während Tirpersdorf in Rebesgrün beim 4:0 kaum gefordert wurde, mussten sich die mit fünf Punkten Abstand folgenden Coschützer gegen Ellefeld beim 4:2 mühen. Erst in der Schlussviertelstunde bog Coschütz auf die Siegerstraße ein. Am Wochenende könnte der SSV Tirpersdorf schon alles klar machen, wenn er gegen Muldenhammer gewinnt und Coschütz gegen den VfB Auerbach III höchstens einen Zähler einfährt. Der auf den Aufstieg verzichtende VfB ließ beim 5:1 gegen Taltitz nichts anbrennen. Sein Rückstand auf Tirpersdorf beträgt drei Zähler. Im Tabellenkeller haben Reuth und der VFC Reichenbach die Plätze getauscht. Letzterer leistete sich zu Hause gegen Brunn beim 0:7 einen Blackout. Dagegen blieb Reuth zum ersten Mal in dieser Saison dreimal in Folge ungeschlagen. Das 1:1 in Muldenhammer half beiden. Bei sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat der Gastgeber vermutlich Planungssicherheit. Die Plätze in der Tabelle tauschten auch Morgenröthe-Rautenkranz und Großfriesen. Die Punkte blieben beim 2:0 im Waldgebiet.

Nur noch ein Sieg trennt Trieb vom erstmaligen Sprung in die Kreisliga. Beim 8:1 gegen Schlusslicht Limbach tat Trieb im vorletzten Heimspiel der Staffel 1 der 1. Kreisklasse noch einmal etwas fürs Torkonto. Eichigt/Triebel hat sich nach dem 0:3 in Ruppertsgrün aus dem Kampf um Platz 2, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt, verabschiedet. Zwei frühe Treffer brachten Klingenthal gegen Zobes auf die Siegerstraße. Am Ende stand es 4:0. Ihre Außenseiterchance wahrten die Pfaffengrüner mit dem 3:0 in Rothenkirchen. Post Plauen blieb durch das 3:1 gegen Eintracht Auerbach das vierte Mal in Folge ungeschlagen.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse zeigten sich die Offensivabteilungen bestens aufgelegt. In fünf Spielen fielen 38 Tore. Allein sechs erzielte Tony Heise beim 12:1 seiner Bad Brambacher bei der Spielgemeinschaft Theuma/Oelsnitz. Immerhin dreimal trafen sein Vereinskollege Kratz sowie Bad Elsters Schwanbeck beim 8:0-Erfolg bei Brunn II. Auf den ersten drei Plätzen gab es keine Veränderungen. Grünbach-Falkenstein II hat die Auswärtshürde Dorfstadt 2:1 gemeistert und steht vier Zähler hinter Syrau II (4:1 gegen Großzöbern) sowie ebenso viele Punkte vor Bad Brambach.