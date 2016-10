Rückschlag für Lok und Kürbitz

In den Fußball-Kreisligen ziehen mit Coschütz und Tirpersdorf sowie Elsterberg und Fortuna/VFC zwei Tandems ihre Kreise.

Von Olaf Meinhardt und Mirko Modes

erschienen am 18.10.2016



Plauen. Am achten Spieltag der Kreisliga-Staffel 1 hat es nun auch Coschütz erwischt. Die bisher weiße Weste des Tabellenführers hat mit dem 2:2 in Bergen den ersten Fleck erhalten. Derweil schwang sich Verfolger SSV Tirpersdorf zum Gewinner des Wochenendes. Er brachte den Wildenauern die erste Niederlage bei, entledigte sich damit vorerst seines ärgsten Widersachers und verkürzte den Abstand zum Tabellenführer auf drei Zähler. Das 5:2 täuscht aber über den Spielverlauf hinweg. Schließlich hatte Wildenau bis in die Schlussminute beim Stand von 4:2 noch Hoffnung auf einen Zähler. Ellefeld musste nach der dritten Niederlage, einem 2:3 nach 2:0-Führung in Großfriesen, abreißen lassen. Dagegen stoppte der Gewinner seine Talfahrt und verschaffte sich etwas Luft. Die Kellerkinder Reuth und Muldenhammer kassierten jeweils in der Schlussminute das entscheidende Gegentor zur Niederlage. Das Vorwochen-Remis beim VFC Reichenbach vergoldete Taltitz daheim gegen Rebesgrün.

Elsterberg und Fortuna/VFC Plauen bleiben das Maß aller Dinge in der Kreisliga-Staffel 2. Die Plauener gewannen bei Absteiger Straßberg 3:0. Das dritte Tor gelang ihnen sogar in Unterzahl. Tabellenführer Elsterberg hatte gegen Pausa wenig Mühe. Beim 6:2-Heimerfolg gelangen Walter drei Tore. Die ärgsten Verfolger des Spitzenduos unterlagen. Lok Plauen (gegen Leubnitz 1:2) und Kürbitz bezogen jeweils ihre erste Heimniederlage. Oelsnitz II feierte beim 9:1 gegen Schlusslicht Kottengrün II ein Schützenfest. Zaretzky traf dreifach beim 4:1 des SpuBC Plauen über Lauterbach. Damit sprang der SpuBC auf Platz 3. Am Sonntag sicherte sich Ranch Plauen verdient drei Punkte im Kellerduell in Bobenneukirchen. Beim Gastgeber wirkte nach drei Spielen Sperre erstmals Pötzsch wieder mit. Doch sah er kurz vor dem Ende der Partie die Ampelkarte.

Eichigt/Triebel war vor dem Spieltag als einziges Team der Staffel 1 der 1. Kreisklasse ungeschlagen. Am Sonntag setzte es gegen Ruppertsgrün aber eine 1:2-Heimpleite. Der Gegner hat bei einem Spiel mehr jetzt nach Punkten aufgeschlossen. Mit Ach und Krach entgingen die Trieber einer weiteren bösen Überraschung. In Limbach drehten sie in Halbzeit 2 einen 1:2-Rückstand in ein 3:2. Über die Niederlage von Eichigt/Triebel freuten sich auch Klingenthal und Pfaffengrün, die Boden auf Platz 2 gut machten. Klingenthal musste sich aber in Zobes strecken. Erst in der Schlussviertelstunde fielen die beiden Treffer zum ersten Auswärtsdreier in dieser Spielserie. Eintracht Auerbach bezog mit dem 0:2 gegen Post Plauen die sechste Niederlage in Folge.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse zieht Syrau II einsam seine Kreise, behält nach dem 7:0 in Großzöbern seine weiße Weste. Im Verfolgerduell trennten sich Grünbach-Falkenstein II und Dorfstadt 1:1. Die Gäste standen nach zwei gelb-roten Karten am Ende nur noch zu neunt auf dem Platz. Markneukirchen (8:3 bei Mylau-Reichenbach) und Bad Brambach bleiben in Blickkontakt zu Rang 2.