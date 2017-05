SG Neustadt feiert Meistertitel

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Mühltroff war der Jubel groß. Da Schreiersgrün in Syrau verlor, sind die Neustädter in der Fußball-Vogtlandliga nicht mehr einzuholen. Spannend bleibt der Abstiegskampf.

erschienen am 22.05.2017



Neustadt - Mühltroff 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Hommel (31.), 2:0, 3:0, 4:0 Dressel (41., 57., 63.), 5:0 Schmidt (78.), 5:1 Böhl (80.); SR: Schwab (Triebel); Zuschauer: 99.

Der größte Vereinserfolg der Neustädter ist nach dem Sieg in Stein gemeißelt. Dass es um etwas Großes ging, war den Gastgebern zunächst deutlich anzumerken. Nach Hommels Führungstreffer war die Nervosität verflogen. Nun gefiel Neustadt mit schnellem Kombinationsfußball. In Meisterlaune präsentierte sich vor allem Dressel, der dreimal traf. Der Gast war im zweiten Abschnitt darauf bedacht, die Niederlage in Grenzen zu halten. Den Ehrentreffer durch Böhl hatte sich Mühltroff redlich verdient. (stef)

Syrau - Schreiersgrün 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Rotthoff (61.), 2:0 Wolf (81.); SR: Blöthner-Teichmann (Coschütz); Zuschauer: 45.

Die Schreiersgrüner bissen sich an der Syrauer Defensive die Zähne aus. Die Hausherren hingegen waren immer wieder mit gut gespielten Kontern gefährlich. Nach gut einer Stunde wurde der Syrauer Sauer im Strafraum der Gäste klar gefoult. Den Strafstoß verwandelte Rotthoff knallhart in die Mitte des Tores. In der Folge ergaben sich für die Hausherren immer wieder gute Konterchancen. Zehn Minuten vor Schluss wurde Wolf gut in Szene gesetzt, ließ zwei Gegner aussteigen und schob mit links ein. In der Schlussphase vergaben die Gastgeber noch einen Elfmeter. (mict)

Rotschau - Wacker Plauen 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Grellmann (4.), 0:2 Herzog (18.), 1:2 Schwarz (22.), 2:2 Sörgel (36.), 2:3 Heintze (66.); SR: Sonnemann (Muldenhammer); Rot: Hübscher (Rotschau, 90.); Zuschauer: 90.

Mit seinem ersten Angriff ging Wacker in Führung. Danach übernahmen die Gastgeber die Initiative, ohne Torgefahr auszustrahlen. Nach einer Flanke konnte Herzog aus Nahdistanz sogar auf 2:0 erhöhen. Rotschau konterte noch vor der Pause durch einen sehenswerten Kopfball von Schwarz und einen Sörgel-Schlenzer ins lange Ecke. In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Eine der wenigen gelungenen Aktionen schloss Heintze per wuchtigen Kopfball zur erneuten Gästeführung ab. Rotschau fiel in der Folge nicht mehr viel ein und Wacker konnte das Ergebnis relativ mühelos über die Zeit bringen. (lau)

Stahlbau Plauen - VfB Auerbach II 3:2 (0:0). Tore: 1:0 Vogt (46.), 2:0 Bär (70.), 3:0 Funfak (75.), 3:1 Breiter (81./Elfmeter), 3:2 Hampf (87.); SR: Th. Wilhelm (Rotschau); Zuschauer: 45.

Acht Monate rangiert Stahlbau bereits auf einem Abstiegsplatz. Mit dem 3:2 können die Plauener aber am kommenden Wochenende im direkten Duell an Mühltroff vorbeiziehen. "Genau das war der Plan. Nur nach der 3:0-Führung waren wir kurz unkonzentriert", sagte Stahlbau-Torjäger Michel Bär. Seine Elf kämpfte geduldig und nutzte nach dem Seitenwechsel einen Torwartfehler resolut. Dann ging es Schlag auf Schlag. Eine Ausgleichschance besaß der Gast aber nicht. (kare)

Wernesgrün - Werda 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Ahrens (21.), 2:0 Winkler (52.), 2:1 M. Strobel (63.), 3:1 Götz (71.), 3:2 Kalan (81./Elfmeter), 4:2 Rauchfuß (87.); SR: Poller (VfB Auerbach); Zuschauer: 60.

In einem intensiv geführten Spiel war Werda in der ersten Hälfte das spielbestimmende Team, vergab aber viele Chancen. Das Tor für Wernesgrün kam etwas überraschend. Nach der Pause zeigten die Hausherren eine starke kämpferische Leistung, bauten verdient die Führung aus und steckten die Anschlusstreffer gut weg. Die Werdaer kamen durch einen Strafstoß zurück, liefen aber in einen schnellen Konter, der den Klassenerhalt der Wernesgrüner sicherte. (ugol)

Irfersgrün - Grünbach-Falkenstein 1:0 (0:0). Tor: Schneider (73.); SR: J. Pilz (Erlbach); Zuschauer: 80.

Irfersgrün gelang ein hochverdienter Sieg gegen den tapfer kämpfenden Tabellenletzten. Die in der Offensive harmlosen Gäste konnten sich beim starken Torhüter Tunger bedanken, der die Partie lange offen hielt. In der 48. Minute parierte er sogar einen Strafstoß. Nur beim Tor von Schneider, der mit schöner Einzellaktion seine gute Leistung krönte, war er ohne Chance. (jber)

Rodewisch - Lengenfeld 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Amin (15.), 1:1 Krohn (18.), 2:1 Stolpmann (33.), 2:2 Marckhoff (90.+5); SR: Joram (Eichigt); Gelb-Rot: Gäbler (Rodewisch, 59.); Zuschauer: 250.

Beide Teams boten ein Spiel auf Augenhöhe. Allerdings war Rodewisch enttäuscht, denn Marckhoff traf mit dem Abpfiff zum 2:2. Die Gäste waren durch Amin in Führung gegangen. Doch Krohn überraschte mit einem Freistoß von der Mittellinie den Torhüter, denn der Ball fiel hinter ihm ins Netz. Nach dem Ausgleich war Stolpmann mit der Führung zur Stelle. In der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber trotz seiner Unterzahl Chancen zur Entscheidung, nutzte diese nicht und wurde bestraft. (migra)