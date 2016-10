Schlusslicht feiert ersten Saisonsieg

Vogtlandliga-Spitzenreiter Schreiersgrün siegt im Spitzenspiel in Werda 5:2. Dabei gelingt Krötzsch ein Hattrick.

erschienen am 24.10.2016



Werda - Schreiersgrün 2:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Krötzsch (10., 30., 45.), 0:4 Sachs (49.), 1:4 M. Strobel (63./Elfmeter), 1:5 Sachs (69.), 2:5 Kalan (74.); SR: Heinz (Jößnitz); Zuschauer: 103.

Nach einem Missverständnis in der Abwehr gingen die Schreiersgrüner in Führung. Krötzsch legte zu seinem Hattrick zwei weitere Tore nach. Werda nutzte seine Chancen weder in der ersten noch in der zweiten Halbzeit. Beim Rückstand von 2:5 hatte die Heimelf noch drei hundertprozentige Möglichkeiten, die allesamt vergeben wurden.

VfB Auerbach II - Neustadt 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Klaus (28.), 0:2 Matthes (37.), 1:2 Tenner (40./Eigentor), 1:3 Rauh (51.), 2:3 Kühn (60.), 2:4 Krause (85.); SR: Leihkamm (Fortuna Plauen); Zuschauer: 20.

Die Neustädter begannen gut und gingen 2:0 in Führung. Durch das Eigentor schöpfte die gut aufgestellte Auerbacher Truppe noch einmal Hoffnung, zumal sie spielerisch deutlich besser agierten. Krause sorgte fünf Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. (mod)

Grünbach-Falkenstein - Syrau 1:0 (1:0). Tor: Provaznik (20.); SR: Wohlrab (Wernesgrün); Zuschauer: 20.

Nach dem ersten Saisonsieg ist für die Heimelf das rettende Ufer wieder in Sichtweite. Syrau lieferte spielerisch zwar den besseren Part ab, blieb aber ohne Durchsetzungsvermögen. Und wenn die Gäste einmal durch den diesmal recht stabilen Deckungsverbund marschieren konnten, war der starke Schlussmann Weidlich zur Stelle. Das Tor des Tages fiel nach einem Freistoß. Den hob Stastny nach innen, wo Provaznik freistehend eindrückte. Kurz vor der Pause hätte Andrs nach einem Alleingang und wenige Minuten nach Wiederbeginn Matlos (Pfostenkopfball) für die Hausherren auf 2:0 erhöhen können. (odre)

Wacker Plauen - Wernesgrün 2:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Winkler (6., 11.), 1:2 Heintze (41.), 2:2 Grellmann (48.), 2:3 Nerad (50.); SR: Th. Wilhelm (Rotschau); Zuschauer: 75.

Wacker verschlief die ersten Minuten komplett. Wernesgrün nutzte dies eiskalt aus und ging durch einen Doppelschlag von Winkler in Führung. Vor der Pause verkürzte Heintze. Direkt nach dem Wechsel glich Grellmann sehenswert aus der Distanz zum 2:2 aus. Im direkten Gegenzug ging Wernesgrün jedoch erneut in Führung. Nerad traf zum 2:3-Endstand. Wacker wollte den Ausgleich, mehr als ein Lattentreffer sprang jedoch nicht heraus. Die Gastgeber warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und müssen sich in der Tabelle nach unten orientieren. (malö)

Mühltroff - Rotschau 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Illing (46.), 2:0 T. Fortak (90.); SR: Blöthner-Teichmann (Coschütz); Zuschauer: 120.

Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Den Gästen merkte man an, dass einige Stammkräfte ersetzt werden mussten. Zudem spielten die widrigen Platzverhältnisse der Heimmannschaft in die Karten. Die Latte verhinderte die Rotschauer Führung. Unmittelbar nach der Pause brachte Illing die Gastgeber nach tollem Pass von Lippeck und feiner Einzelleistung in Führung. In der Folge schnürte Rotschau die Gastgeber in deren eigener Hälfte ein, jedoch ohne Erfolg. Als die Gäste alles nach vorn warfen, hatte Zölßmann, der auffälligste Akteur auf dem Platz, die Gelegenheit, die Führung auszubauen, scheiterte aber freistehend am großartig parierenden Torwart Ziesche. Letztlich entschied T. Fortak das Spiel mit einem Kopfballtor.

Stahlbau Plauen - Rodewisch 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Rüggeberg (4.), 1:1 Hartung (34./Elfmeter), 1:2 Rüggeberg (37.), 1:3 Hadrava (50.); SR: Schmidt (VfB Auerbach); Zuschauer: 69.

Auch das fünfte Heimspiel (2:18 Tore) hat Stahlbau verloren. Schnell gingen die Rodewischer in diesem Kellerderby in Führung. Stahlbau schöpfte wieder Hoffnung, als es nach einem verwandelten Foulstrafstoß auf dem Platz und in der Tabelle wieder mit Rodewisch gleichzog. Doch während die SG aus dem Spiel heraus keinen Treffer erzielte, finden die Rodewischer langsam zurück zu gewohnter Stabilität. Die Reaktivierung des 36-jährigen Torhüters Eichmann sorgte in der Hintermannschaft für Ruhe. (kare)

Irfersgrün - Lengenfeld 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Mehnert (24./Elfmeter), 2:0 Böhm (90.+1); SR: Fritzsch (Kottengrün); Gelb-Rot: Rahmig (Lengenfeld, 83., wiederholtes Foulspiel); Zuschauer: 172.

In der ersten Viertelstunde hatte der Gastgeber Glück, dass er zwei brenzlige Situationen ohne Gegentor überstand. Danach kam er besser ins Spiel. Der Irfersgrüner Torhüter vereitelte mit einigen Glanztaten gute Möglichkeiten, auf der Gegenseite wurde häufig zu überhastet abgeschlossen. In der zweiten Hälfte ergaben sich für die schnellen Irfersgrüner Konterchancen, von denen eine zum 2:0 genutzt wurde. (jber)