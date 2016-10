Schwimmer sammeln fleißig Medaillen

Eine erfolgreiche Bezirksmeisterschaft liegt hinter dem SVV Plauen und dem SC Plauen 06. Nicht nur Podestplätze waren Anlass zum Jubeln.

erschienen am 26.10.2016



Plauen. Mehr als 1700 Einzelstarts, 16 Stunden Wettkampfprogramm an zwei Tagen - die Bezirksmeisterschaft auf der Kurzbahn der Schwimmer am Wochenende im Plauener Stadtbad war eine Mammutaufgabe. Die hat der SC Plauen 06 als Ausrichter nicht nur organisatorisch gut gemeistert. Auch sportlich lief es für den Verein auf vielen Strecken fast optimal.

Im Feld der älteren Athleten bis Jahrgang 2003 holten sich Antonia Damisch und Fabienne Zeglin, die beide an der Sportschule in Chemnitz trainieren, drei beziehungsweise zwei Bezirksmeistertitel. Hinzu kamen eine Reihe von Titeln in ihren Jahrgängen und drei Vogtlandrekorde (2 x Damisch, 1 x Zeglin). In seinem Jahrgang stand auch Marlon Meisel viermal ganz oben auf dem Podest, für zehn weitere Medaillen für den SC 06 sorgten Emely Lauterbach, Anastasia Herbst, Noel Paul und Michl Däubner.

Ähnlich erfolgreich verlief der erste Wettkampftag für den SVV Plauen. Gleich siebenmal waren Schwimmer des Vereins die schnellsten der gesamten Veranstaltung. Über je zwei Bezirksmeistertitel freuten sich Ludwig Müller, Gabriel Stolze und Felix Schröter, hinzu kam der Sieg von Gregor Schmidt. Auch die weiteren Plätze auf dem Podest waren in der offenen Wertung regelmäßig mit SVV-Schwimmern besetzt. So war das Treppchen über 50 und 100 Meter Brust komplett vom Verein belegt. Auf allen Bruststrecken fielen auch die aktuellen Vogtlandrekorde. Felix Schröter etwa schwamm über 50 Meter mit 29,99 Sekunden zum ersten Mal unter einer halben Minute. Hinzu kam noch ein Rekord über 100 Meter Lagen durch Gabriel Stolze. Über Medaillen konnten sich zudem Vanessa Städter, Nicole Schmid und Gleb Vardamatskiy freuen. Besonders bejubelt wurden die 1:39,79 Minuten der männlichen 4 x 50 Meter Freistilstaffel. Diese Zeit bedeutete nicht nur den Sieg am Samstag, sondern auch die Qualifikation für die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Vorn lag der SVV auch über 4 x 50 Meter Lagen im Mixed.

An die guten Ergebnisse vom Vortag konnten die Plauener Schwimmer bei den Rennen der Jahrgänge 2004 bis 2008 am Sonntag nahtlos anknüpfen. Hier erkämpften sich allein 19 SVV-Sportler mindestens eine Medaille. Am erfolgreichsten war Leander Scheer, der achtmal auf dem Podest stand. Für Lydia Turczyk und Jordi Bremmers ging es fünfmal unter die besten Drei. Titel sammelten zudem Helene Sachs, Charlene Turczyk, Finn Taubert, Ranja-Marie Schwetlik und Jan Vollmann. Und auch in den Staffeln war der SVV erfolgreich. Im Mixed über 50 Meter Lagen stand am Ende ein ungefährdeter Sieg, nachdem die Mädchen und Jungen über 50 Meter Freistil jeweils auf Platz 2 landeten.

Ganze 27 Mal sogar standen die Sportler vom SC 06 in den jüngeren Jahrgängen auf dem Podest. Als kleiner Medaillensammler erwies sich Lukas Wiediker, der bei sechs Starts fünf Gold sowie eine Bronzemedaille gewann. Justin Dressel dominierte die Bruststrecken in seinem Jahrgang und wurde dreimal Bezirksjahrgangsmeister. Siege gab es auch für Leonie Balkow und Tessa Gruber, auf dem Podest standen ebenfalls Joline Bleßner, Lucy Begale, Tim Wächter, Saskia Schubert und Samantha-June Pippig.

Mit drei Sportlern vertreten war bei der Bezirksmeisterschaft auch der dritte Plauener Verein SV Vogtland. Für Kristin Franke, Lysanne Rödel und Annelie Gerlich standen angesichts der großen Konkurrenz weniger Medaillen, als die Verbesserung persönlicher Bestzeiten im Vordergrund. Das gelang ihnen gleich mehrfach. (fxs/fp)