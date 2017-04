SpuBC beendet Niederlagenserie

Syrau II hat in der Staffel 2 der 1. Fußball-Kreisklasse mit einem deutlichen 8:2-Sieg beim VSC Mylau-Reichenbach die Spitze zurückerobert.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 11.04.2017



Plauen. Im Kampf um den Titel in der Fußball-Kreisliga-Staffel 1 gab sich am 20. Spieltag keiner aus dem Spitzenquartett eine Blöße. Zwei hatten jedoch viel Mühe. Tirpersdorf ließ im Heimspiel erneut Souveränität vermissen und lag gegen Morgenröthe-Rautenkranz nach 45Minuten 0:2 hinten. Dann blies der Gastgeber aber zur Aufholjagd. Fischers 3:2 kurz vor dem Ende war der Lohn. Im Nachholspiel zu Ostern beim SV Muldenhammer kann bereits mit einem Punkt die Tabellenspitze zurückerobert werden. Auerbach III nahm dank Uthers Treffer die schwere Auswärtshürde Großfriesen. Dort konnte bisher nur Tirpersdorf gewinnen.

Auf Platz 1 stehen momentan die Wildenauer, die in Reuth bereits nach der Anfangsviertelstunde 3:0 führten und 4:1 gewannen. Wildenau ist nun seit zehn Runden unbesiegt. Überraschend hoch 4:0 gewann der SV Coschütz in Brunn. Grau ließ es gleich dreimal krachen. Im Abstiegskampf meldete sich Schlusslicht Taltitz zurück, das den auf Rang 12 platzierten VFC Reichenbach 2:0 bezwang. Bei einer Niederlage wäre wohl das Rennen um den Ligaverbleib entschieden gewesen. Sechs Runden vor Ultimo trennen jetzt Reuth vier und Taltitz fünf Zähler vom rettenden Ufer.

In der Kreisliga-Staffel 2 hat Spitzenreiter Fortuna/VFC Plauen in Kürbitz 2:0 gewonnen. Elsterberg bleibt nach dem 3:1 gegen Lauterbach mit fünf Punkten Rückstand Zweiter. Straßberg verpasste es mit einem 1:1 zuhause gegen Leubnitz, das führende Duo unter Druck zu setzen. Plauen Nord rückte dank des 1:0 bei Oelsnitz II auf Rang 3 vor. Im Plauener Stadtderby gelang dem SpuBC gegen Ranch mit dem 3:2 der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Folge. Der VfB Pausa liegt nach dem 1:1 bei Lok Plauen nur noch sieben Punkte hinter Ranch und sechs Zähler hinter Kottengrün II, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Die Kottengrüner gewannen vorgestern 4:1 beim wohl schon abgestiegenen Letzten Bobenneukirchen und setzten ihren Aufwärtstrend fort.

In Staffel 1 der 1. Kreisklasse freute sich Tabellenführer TSV Trieb nicht nur über das knappe 3:2 in Pfaffengrün, sondern auch über die überraschende Schützenhilfe des Post SV Plauen. Der beendete mit einem 2:0 die Klingenthaler Serie von acht Spielen ohne Niederlage. Triebs erster Jäger ist nun Eichigt/ Triebel. Die obervogtländische Spielgemeinschaft hatte aber beim 2:1 gegen die auswärts bisher harmlos auftretenden Rothenkirchener mehr Mühe als erwartet. Dennoch steigen die Chancen auf die sofortige Rückkehr in die Kreisliga. Scheinbar nur noch auswärts kann die TSG Ruppertsgrün gewinnen, die schon zum zweiten Mal einer Heimniederlage einen Sieg auf fremdem Platz folgen ließ. Bei Eintracht Auerbach kam sie nach 0:2 dank Christoph Büttners Dreierpack zurück.

Der SC Syrau II hat in der Staffel 2 der 1. Kreisklasse die Spitze zurückerobert. Mit dem 8:2 beim VSC Mylau-Reichenbach und den am grünen Tisch gewonnenen Spiel wegen Nichtantretens von Brunn II in der Vorwoche überholten die Syrauer das spielfreie Team von Grünbach-Falkenstein II. Für Syrau trafen Kraus und Roth jeweils dreifach. Bad Brambach bleibt nach dem 4:2 gegen Markneukirchen Dritter. Kurios verlief das Kellerduell. Theuma/Oelsnitz führte schon 3:0, um am Ende 3:4 gegen Brunn II zu verlieren und die rote Laterne wieder zu übernehmen. Theumas Winkelmann vergab beim Stand von 3:3 einen Elfmeter.