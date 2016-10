Taltitzer Fan verprügelt verletzten Spieler

Unschöne Szenen gab in der Fußball-Kreisliga Staffel 1. Sportlich lief es für die Spitzenteams überall optimal.

Von Mirko Modes und Olaf meinhardt

erschienen am 25.10.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Durch einen 2:1-Sieg in Leubnitz bleibt der Elsterberger BC in der Kreisliga Staffel 2 auswärts ungeschlagen und hat seine Tabellenführung ausgebaut. Dabei profitierte der Spitzenreiter vom Unentschieden der SpG Fortuna/VFC Plauen gegen Lok Plauen (2:2). Auf einen Punkt hat sich der SpuBC Plauen an Platz 2 herangeschoben. In Pausa gab es einen klaren 5:1-Sieg. Kürbitz bleibt durch den 4:2-Erfolg gegen Straßberg in der Nähe des Spitzentrios. Dagegen hat Oelsnitz II den Anschluss verpasst. Bei Ranch Plauen reichte es nur zu einem 1:1. Bobenneukirchen verlor glatt 0:4 in Lauterbach. Damit konnten die Rand-Oelsnitzer ihren Abwärtstrend stoppen. Schlusslicht Kottengrün II trat zu seiner Partie bei Plauen Nord nicht an.

Unschöne Szenen gab es in der Kreisliga Staffel 1. Dort brach der Schiedsrichter die Partie zwischen Muldenhammer und Taltitz in der 90. Minute ab. Die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt 3:2, als ein Zuschauer der Gäste außerhalb des Platzes einen verletzt ausgeschiedenen Akteur der Hausherren einige Faustschläge verpasste. Darauf geriet die Lage außer Kontrolle, mehrere Personen aus beiden Lagern gerieten aneinander. Über die Konsequenzen muss das Sportgericht entscheiden. Sportlich stand das Wochenende im Zeichen der Top 3, die alle Siege einfuhren. Bei der Partie von Tabellenführer Coschütz gegen Großfriesen fielen alle Tore in der regulären Spielzeit vom Elfmeterpunkt. Entspannter lief es für Verfolger Tirpersdorf, der Aufsteiger VFC Reichenbach 7:0 abfertigte. Steffen Vogel traf dabei viermal. Wildenau löste seine Hausaufgabe gegen Brunn (2:1) erfolgreich. Dagegen kassierte Ellefeld beim VfB Auerbach III mit dem 1:5 die dritte Niederlage in Folge, obendrauf noch zwei Hinausstellungen und hat sich damit aus dem Spitzenkampf ebenso verabschiedet wie Brunn. Das lief in Morgenröthe-Rautenkranz trotz größeren Ballbesitzes in die Konter der Gastgeber. Nach zuvor drei Niederlagen stoppten die Gastgeber beim 3:0 ihren Negativtrend. Rebesgrün hat mit dem 4:1 gegen Reuth Anschluss ans Mittelfeld gefunden.

In der 1. Kreisklasse Staffel 2 darf Syrau II nach dem achten Sieg im achten Spiel wohl für die Kreisliga planen. Dorfstadt war als Dritter angereist und ging 0:8 unter. Grünbach-Falkenstein II bleibt nach dem 3:0 in Markneukirchen mit fünf Zählern Rückstand zum Spitzenreiter auf Platz 2. Bad Brambach hat sich auf Platz 3 emporgearbeitet. Beim 5:0-Sieg in Großzöbern war T. Heise dreifach erfolgreich. Der Tabellenletzte Theuma/Oelsnitz stand kurz vor seinem ersten Punktgewinn. Doch Martin glückte doch noch das 2:1 für Bad Elster.

Tabellenführer Trieb freut sich über ein perfektes Wochenende in der 1. Kreisklasse Staffel 1. Dank eines 3:1 im Spitzenspiel gegen Eichigt/Triebel baute er seinen Vorsprung auf fünf Punkte zum ersten Nichtaufstiegsrang aus. Der Verlierer rutschte vom Treppchen. Ruppertsgrün konnte die Steilvorlage des Tabellenführers nicht nutzen, kam gegen Weißensand nicht über ein 3:3 hinaus. Klingenthal tat sich gegen Schlusslicht Limbach in der ersten Halbzeit schwer und führte nur 1:0. Bis zum Ende fielen dann noch neun Tore. Mit einem 3:0 im Duell gegen Eintracht Auerbach verbleibt Pfaffengrün im Feld der Trieb-Jäger. Post Plauen und Zobes tauschten ihre Plätze im Mittelfeld.