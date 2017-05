Trieb macht den Staffelsieg klar

In den Fußball-Kreisligen wurde die Meisterschaftsentscheidung vertagt. Doch abzufangen sind Fortuna/VFC und Tirpersdorf wohl nicht mehr.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 23.05.2017



Plauen. Auch der SpuBC Plauen konnte Fortuna/VFC Plauen auf dem Weg in Richtung Vogtlandklasse nicht aufhalten. Nach dem 6:0-Auswärtssieg hat der Spitzenreiter der Kreisliga-Staffel 2 zwei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf Plauen Nord und das um 17 Treffer bessere Torverhältnis. Da wird die Spielgemeinschaft wohl am Wochenende den Aufstieg gegen das Schlusslicht Bobenneukirchen perfekt machen. Verfolger Plauen Nord gewann im anderen Stadtderby bei Ranch nur knapp 3:2.

In der Kreisliga-Staffel 1 gab es mit 53 Toren so viele wie noch nie. Unbeeindruckt vom überraschenden Schützenfest im Verfolgertreffen zwischen Coschütz und dem VfB Auerbach III (7:1) zeigte sich Tabellenführer Tirpersdorf. Muldenhammer geriet 0:9 unter die Räder. Aufgrund des um 20 Treffer besseren Torverhältnisses benötigt Tirpersdorf aus den verbleibenden zwei Spielen de facto noch einen Zähler zur Meisterschaft. Im Kellerduell mit Reuth revanchierte sich Taltitz mit dem 4:2 für die 2:6-Hinrundenschlappe, zog nach Punkten gleich und hat nun wieder gute Chancen auf den Klassenerhalt. Die rote Laterne hängt jetzt beim VFC Reichenbach, dem beim 0:8 in Bergen die Bälle um die Ohren flogen.

Seit 53 Jahren schaffte der TSV Trieb erstmals wieder einen Aufstieg. In Triebel sah sich der neue Meister der Staffel 1 der 1. Kreisklasse zunächst im Hintertreffen, ehe der TSV in der Schlussviertelstunde das Blatt noch wendete. Seine Chance auf die Relegation verspielte Ruppertsgrün mit dem 1:3 in Weißensand. Klingenthal zog mit dem 3:1 in Limbach vorbei. Beide sind zwar punktgleich, doch Ruppertsgrün hat nur noch ein Spiel auszutragen, Klingenthal zwei. Pfaffengrün folgt einen Zähler dahinter.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse hat sich das Spitzentrio keine Blöße gegeben, es bleibt bei jeweils vier Punkten Abstand. Tabellenführer Syrau II gewann in Dorfstadt 7:3. Grünbach-Falkenstein II wird wohl drei Punkte zugesprochen bekommen, denn beim Stand von 5:0 wurde das Match gegen Markneukirchen zur Pause abgebrochen, weil die Gäste nur noch sechs Spieler auf dem Feld hatten. Bad Brambach gewann als Dritter 4:0 gegen Großzöbern, doch für den Relegationsplatz wird es wohl nicht reichen. Am Wochenende erwartet Bad Brambach Syrau II, während Grünbach-Falkenstein II in Rempesgrün unbedingt gewinnen will.