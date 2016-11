Tristesse im Keller: 0:0 in Pausa

Erneuter Führungswechsel in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga. Fortuna/VFC Plauen erballerte sich mit einem 7:1 gegen Oelsnitz II die Herbstmeisterschaft. Der abgelöste Spitzenreiter kam schwer unter die Räder.

Von Mirko Modes und Olaf Meinhardt

erschienen am 29.11.2016



Plauen. Auf die Torflut des vorangegangenen Wochenendes mit 44Treffern folgte in der Staffel 1 der Kreisliga zum Ende der Hinrunde der Negativwert mit nur 18 Toren. Die beiden Führenden fuhren die im Vorfeld erwarteten Dreier ein. Tabellenführer Tirpersdorf zeigte sich beim erstmaligen Gastspiel in Reuth mit dem sechsten Sieg in Folge zwar überlegen, kam aber in der Schlussphase noch in Bedrängnis. Mit 3:1 entledigte sich Verfolger VfB Auerbach III seiner Auswärtsaufgabe in Morgenröthe-Rautenkranz, gewann schon zum neunten Mal in Folge. Am Wochenende steht das Gipfeltreffen der beiden Führenden in Tirpersdorf an. Für Coschütz sinken nach dem 0:1 in Wildenau die Aktien auf den Wiederaufstieg weiter. Im Kampf um den Klassenerhalt sendete Taltitz ein Lebenszeichen. Über das 2:1 gegen Brunn freute sich auch der Tabellenletzte Reuth. Der VFC Reichenbach schrammte gegen Ellefeld knapp an einem Zähler vorbei. Muldenhammer bleibt dagegen in der Spur. Das 1:1 in Bergen brachte einen wichtiger Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Bereits zum vierten Mal in Folge blieben nach dem 2:0-Sieg gegen Großfriesen drei Punkte in Rebesgrün.

In der Staffel 2 der Kreisliga hat sich die Spielgemeinschaft Fortuna/VFC Plauen durch den 7:1-Kantersieg über Oelsnitz II die Herbstmeisterschaft gesichert. Sie profitierte von der Niederlage des bisherigen Ersten SpuBC Plauen, der in Straßberg 2:7 unterging. Überragend war der vierfache Torschütze Kleber. Oben dran bleibt auch Elsterberg. Der Aufsteiger gewann bei Lok Plauen 3:1 und hat nur drei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Trotz dreier gesperrter Spieler konnten die Lauterbacher den VfB Plauen Nord 4:3 niederringen und haben den Anschluss ans Mittelfeld fast geschafft. Bobenneukirchen überraschte mit einem 3:1-Erfolg in Kürbitz und gab die rote Laterne an Kottengrün II zurück, das 0:4 in Leubnitz unterlag. Im Kellerduell zwischen Pausa und Ranch Plauen fielen keine Tore.

Das Führungsduo der Staffel 1 der 1. Kreisklasse leistete sich Fehltritte. Spitzenreiter Trieb trennen nach Abschluss der Herbstrunde vom Fünften Eichigt/Triebel nur fünf Punkte. Die Ruppertsgrüner revanchierten sich mit dem 1:0 beim Herbstmeister für die 1:4-Hinspielschlappe. Pfaffengrün konnte die Steilvorlage nicht nutzen. Gegen Eichigt/Triebel setzte es eine 1:2-Niederlage. Die diesmal spielfreien Klingenthaler können am Samstag im Nachholspiel gegen Weißensand mit einem Sieg bis auf drei Punkte an Trieb heranrücken. Eintracht Auerbach hat nach neun Niederlagen seine Talfahrt mit dem 5:3 gegen Schlusslicht Limbach beendet.

In der Staffel 2 der 1. Kreisklasse erledigten die Favoriten ihre Hausaufgaben. Spitzenreiter Syrau II nahm die Auswärtshürde Bad Elster mit 2:1 Toren. Grünbach-Falkenstein II gewann bei Theuma/Oelsnitz 4:1 und sprang auf Platz 2. Dorfstadt (bei Brunn II) und Mylau-Reichenbach (in Großzöbern) waren jeweils 6:1 erfolgreich. Sogar 8:1 fegte Rempesgrün die Markneukirchener vom Feld. Jannasch traf dreifach und führt nun gemeinsam mit Szameitat (Mylau-Reichenbach) die Torjägerliste mit 13 Treffern an.