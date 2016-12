Zwangspause für Wasserballer

Das Bundesligaspiel zwischen dem SVV Plauen und dem Duisburger SV wurde kurzfristig abgesagt. Wasserballanhänger kommen am Wochenende trotzdem auf ihre Kosten.

Von Anika Heber

erschienen am 10.12.2016



Plauen. Eine unverhoffte Zwangspause müssen die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen morgen einlegen. Ursprünglich wollten die Vogtländer ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den Duisburger SV ihre Tabellenführung in der B-Gruppe verteidigen. Doch am Donnerstagabend informierte SVV-Teammanager Jörg Neubauer über die kurzfristige Absage des Gegners. Grund: Die Duisburger bekommen am Wochenende keine spielfähige Mannschaft zusammen.

"Derzeit hat unser DWL-Kader die beiden schweren Verletzungen aus den Pokalspielen zu verkraften, eine bisher nicht auskurierte Schulter-OP und zahlreiche Erkältungskrankheiten sowie Infekte zu vermelden. Wir bedauern sehr, dass wir daher die beiden Bundesligabegegnungen absagen müssen", heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. Neben der Partie in Plauen ist auch das Spiel der Duisburger heute Abend beim SC Wedding in Berlin betroffen. Wann die Begegnungen nachgeholt werden, steht derzeit noch nicht fest. Klar ist trotzdem, dass der SVV als Spitzenreiter der B-Gruppe ins neue Jahr geht. Zwar kann der Tabellendritte Krefeld bei einem Sieg heute gegen Hamburg auf Platz 2 vorrücken, das Team aus Nordrhein-Westfalen würde dann aber immer noch zwei Zähler hinter den Plauenern liegen. Für die dürfte die Absage nicht ganz ungelegen kommen. Denn Teammanager Jörg Neubauer und Trainer Istvan Kelemen sind am Wochenende zur Trainerweiterbildung in Berlin, Letzterer wäre heute Abend erst kurzfristig zurück ins Vogtland gekommen.

Ganz auf Wasserball verzichten müssen die Anhänger aber nicht, denn für den SVV stehen trotzdem drei Heimspiele auf dem Programm. Den Anfang macht heute Abend das U-17-Bundesligateam. Der ungeschlagene Spitzenreiter der B-Gruppe trifft ab 19 Uhr auf den Tabellenvierten SC Neptun Cuxhaven. Der Gegner von der Nordseeküste konnte zwei seiner bisherigen drei Spiele gewinnen, ist aber klarer Außenseiter - die Erfolg gelangen gegen den Vorletzten Laatzen und Schlusslicht Hamburg. Die Favoritenrolle hat der SVV auch morgen, 10 Uhr inne. Dann geht es gegen Hamburg. Im Anschluss trifft in der 2. Liga Ost ab 12 Uhr die zweite Männermannschaft der Plauener auf die SG Wasserballunion Magdeburg. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn, der SVV II ist derzeit Dritter, der Gegner mit einem Punkt Rückstand Vierter. Bereits heute Nachmittag ab 16 Uhr sind die Vogtländer beim Tabellenzweiten SGW Brandenburg gefordert.