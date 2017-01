Lieber mal so als ohne Punkte

Die Hoffnung lebt weiter beim Fußball-Drittligisten FSV Zwickau. Der 1:0-Erfolg gegen die U-23 des FSV Mainz offenbarte aber auch die Probleme des Aufsteigers.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 29.01.2017



Zwickau. Aus der Lautsprecherbox in der Mannschaftskabine dröhnte Ballermannmusik: "Ich hab' den Jürgen Drews gesehen ... Er wollte auf der Bühne stehen ..." Doch bis zur Klassenerhaltsparty auf "Malle" wird es noch ein hartes Stück Arbeit für die Kicker des FSV Zwickau. Mit 1:0 (1:0) zitterten sich die Mannen von Torsten Ziegner am Samstagnachmittag ins Ziel. Danach diktierte der mit viel Heilfleisch gesegnete Toni Wachsmuth den Journalisten in die Diktiergeräte, was wohl das Gros der 3612 Zuschauer nach dem erfolgreichen Rückrundenauftakt dachte: "Wir haben in der Hinrunde oft gut gespielt, aber keine Punkte geholt. Da ist es mir so schon lieber", sagte der 30-Jährige, der nach einer Bauch-Operation und Rippenverletzung in Rekordgeschwindigkeit in die Startelf zurückgekehrt war.

Es war der erste Triumph mit Wachsmuth im heimischen Stadion in dieser Saison. Und ein immens wichtiger. Mit dem Sieg vergrößerten die Westsachsen den Abstand zum Tabellenletzten Mainz auf sechs Zähler. Bis zu Platz 16 (Erfurt) sind es noch zwei Punkte Rückstand. Die Hoffnung lebt also. Und das hatte auch mit Patrick Göbel zu tun. Der Standardspezialist der Rot-Weißen nahm den Abpraller nach seinem Eckstoß auf und zirkelte das Leder ins Eck. Am goldenen Tor des Tages in der 24. Minute wollte sich der 23-Jährige nach Abpfiff aber gar nicht lange aufhalten. "Nervös war ich nicht mehr als sonst. Wir hatten ja schon einige Partien vorher, in denen wir unbedingt gewinnen mussten. Das Wichtigste war, dass jeder bis zum Schluss für den anderen gelaufen ist. Jetzt wollen wir auch aus Magdeburg etwas mitnehmen", sagte er entschlossen.

Wie schwer das wird, offenbarte dieses mit Leidenschaft und Kampfgeist geführte und deshalb zu Recht gewonnene Duell gegen die Mainzer aber auch. Dass die Zwickauer - nach der Gelb-Roten Karte gegen den ehemaligen CFC-Profi Matti Steinmann seit der 42. Minute in Überzahl - in der zweiten Halbzeit den Sack nicht zubinden konnten, zeigte die Schwächen auf. Diesmal blieben sie ohne Folgen. Zudem ist die Abwehr der Zwickauer personell dünn besetzt. Torsten Ziegner muss mindestens die kommenden vier Wochen auf Robert Paul verzichten. Der Linksfuß wird morgen in Zwickau am Sprunggelenk operiert. Gegen die Ausbildungsmannschaft des Bundesligisten zeigte die Innenverteidigung deutliche Nachteile in der Schnelligkeit. Der am Freitag verpflichtete Jonas Acquistapace kann mit fehlender Spielpraxis nach Verletzung noch nicht bei 100 Prozent sein, saß gegen Mainz 90 Minuten auf der Bank. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass mal ein Spieler verletzt ausfällt. Das müssen wir als Mannschaft kompensieren", sagte Toni Wachsmuth.

Dass der FSV mit Robert Koch im Mittelfeld einen guten Griff in der Winterpause getan hat, deutete sich bereits im ersten Spiel des Lausitzers für die Rot-Weißen an. Mit ein bisschen mehr Glück (Pfostenschuss in der 15. Minute) hätte der 30-Jährige einen Einstand nach Maß gefeiert. Doch auch so schmeckte Koch der Spieltag mit den Niederlagen von Münster und Erfurt sowie dem eigenen Sieg als Sahnehäubchen: "Das war nicht alles Gold, was geglänzt hat. Aber aus diesen drei Punkten müssen wir die Energie tanken. Es kommen noch einige Endspiele."

Dass Morris Schröter zumindest für das nächste Endspiel nicht infrage kommt, sollte der FSV kompensieren können. Zumal, wenn der anginageplagte Jonas Nietfeld ohne dicken Hals wieder stürmen kann. Schröter wurde gegen Mainz Opfer des ohne Fingerspitzengefühl agierenden Schiedsrichters Pascal Müller, der den FSV-Flügelflitzer vom Platz stellte, als der sich mit einem Handwischer gegen den Kopf des theatralischen Daniel Bohl Luft verschaffen wollte. Die Entscheidung sollte nach Steinmanns zweifelhafter Ampelkarte offenbar das Gleichgewicht auf dem Rasen wieder herstellen. Deshalb nannte der Mainzer Trainer Sandro Šchwarz beide Platzverweise "einen Witz", was Torsten Ziegner ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Das Wichtigste an diesem Tag waren für ihn die drei Punkte.