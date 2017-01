Sportler des Jahres: Premiere für Sophie Scheder, Hattrick für Eric Frenzel

erschienen am 14.01.2017



Dresden. Kunstturnerin Sophie Scheder und Kombinierer Eric Frenzel sind die Sportler des Jahres von Sachsen 2016. Während die Olympiadritte am Stufenbarren vom TuS Chemnitz-Altendorf auf der Sportgala in Dresden erstmals bei den Damen mit der wertvollen Krone aus Meißner Porzellan ausgezeichnet wurde, gelang dem Olympiasieger, Weltmeister und vierfachen Weltcupsieger vom WSC Oberwiesenthal bei den Herren der Hattrick. Schon 2014 und 2015 hatte Eric Frenzel jeweils die Wahl gewonnen.

Bei den Mannschaften konnte sich Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden zum zweiten Mal nach der Premiere 1993 durchsetzen. Die weiteren Plätze belegten Ruder-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele sowie Kanutin Tina Dietze (beide Leipzig), Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher (Dresden) sowie Paralympics-Sieger Martin Schulz (Leipzig), Fußball-Bundesligist RB Leipzig sowie die Volleyballerinnen des Dresdner SC.

Sophie Scheder hatte zudem noch einen weiteren Grund zur Freude - ihre Trainerin Gabi Frehse wurde als Trainerin des Jahres geehrt. Zudem gingen auch zwei der drei Nachwuchsförderpreise an Talente der Region: Diese erhielten Ringerin Emilie Haase vom RV Thalheim und Kombinierer Tim Kopp vom VSC Klingenthal. Insgesamt hatten sich über 17.000 Anhänger an der Publikumsumfrage, die zum 25. Mal stattfand, beteiligt. Das Votum der sächsischen Sportjournalisten ging erstmals zu 50 Prozent in die Wertung ein. (mm)