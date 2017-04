42-Jähriger getreten und ausgeraubt

erschienen am 25.04.2017



Chemnitz. Ein 42-Jähriger ist am Montagabend an der Theresenstraße überfallen und ausgeraubt worden. Dem Mann wurde nach eigenen Angaben gegen 22.15 Uhr plötzlich eine Kapuze über den Kopf gezogen wurde, woraufhin er stürzte. Bei den

Angreifern handelte es sich augenscheinlich um zwei Jugendliche, von denen einer einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Brusttasche des 42-Jährigen nahm, während der andere auf ihn eintrat. Das Opfer schrie, die Angreifer flüchteten in Richtung Zschopauer Straße. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Aussage des Opfers sollen die Angreifer vermutlich Araber gewesen sein. Der Täter, der ihm das Geld weggenommen hat, ist etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er ist dünn, hat schwarzes, lockiges, kurzes Haar und einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Jacke sowie schwarzen Schuhen. Sein Begleiter ist etwa 1,80 Meter groß und ebenfalls dünn. Auch er trug einen Kinnbart und hat große Augen. Sein Haar war länger und zu einem Zopf zusammengebunden. Er trug eine silberfarbene Jacke, eine braune Hose und weiße Turnschuhe.

Die Polizei sucht unter Telefon 0371 387495808 Zeugen. (fp)