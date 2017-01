Alte Krankenhaus-Station wird Pflegeeinrichtung

Die Zeisigwaldkliniken und die Stadtmission schaffen 24 neue Plätze für die Pflege auf Zeit. Experten rechnen mit steigendem Bedarf, aber es gibt Unwägbarkeiten.

Von Sandra Häfner

erschienen am 12.01.2017



Sonnenberg. Sie ist oft der rettende Strohhalm nach einem Krankenhausaufenthalt oder für pflegende Angehörige, die eine Auszeit benötigen - die Kurzzeitpflege. Die Nachfrage nach Plätzen, die häufig in Senioreneinrichtungen angesiedelt sind, ist hoch: Täglich erhielten sie Anfragen nach einer Unterkunftsmöglichkeit für pflegebedürftige Menschen, erklärten Heime in der Stadt auf Anfrage von "Freie Presse".

Die Zeisigwaldkliniken Bethanien und die Stadtmission Chemnitz schaffen derzeit 24 neue Plätze für die Kurzzeitpflege. Dazu wird das Gebäude der ehemaligen Station der Klinik für Urologie auf dem Krankenhausareal für rund 1,5 Millionen Euro umgebaut, sagte gestern Michael Veihelmann, theologischer Geschäftsführer von Bethanien. Bis Oktober entstehen im Erdgeschoss des Hauses 3 Einzel- und Doppelzimmer, in denen elf Pflegefach- und Hilfskräfte die Bewohner auf Zeit betreuen werden. "Unsere Patienten haben so die Möglichkeit, direkt auf dem Gelände eine Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen. Und auch die Wege für eine medizinische Betreuung sind kurz", sagte Dirk Herrmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Zeisigwaldkliniken, die als Vermieter der neuen Einrichtung fungieren. Anlass für den Bau sei das laut Herrmann "massive Problem" gewesen, Patienten nach der Behandlung in der Klinik in einer Kurzzeitpflege unterzubringen. "Es gibt kaum Plätze, aber Bedarf", steht für Herrmann fest. Das hat auch die Stadtmission, die Betreiberin der neuen Pflegeeinrichtung werden wird, festgestellt. Bisher bietet sie 15Plätze in ihrer Senioreneinrichtung "Kreuzstift" auf dem Kaßberg an. "Bis Oktober dieses Jahres haben wir schon Reservierungen", sagte Dirk Mehnert, bei der Stadtmission für Pflege und Betreuung zuständig. Oft suchten Menschen nach einem Platz, die Angehörige pflegen, aber auch einmal in den Urlaub fahren wollten, erklärte er.

Die Lage ist in anderen Heimen ähnlich. Wer in der Hauptferienzeit im Sommer verreisen möchte, sollte sich schon jetzt um einen Platz für pflegebedürftige Verwandte kümmern, sagt Nicole Porstmann, Leiterin des Pflegeheimes für Senioren des DRK-Kreisverbandes an der Fritz-Fritzsche-Straße. Dort waren am Dienstag neun der zehn Kurzzeitpflegeplätze belegt.

Auch Porstmann spricht von einem hohen Bedarf, sieht die zeitlich begrenzte Kurzzeitpflege, die aufgrund des häufigen Wechsels der Bewohner einen hohen logistischen Aufwand erfordere, aber auch kritisch. So erhalte eine Pflegeeinrichtung für die Betreuung nur Geld, wenn die zu pflegende Person sich auch wirklich im Heim aufhält. "Ist jedoch ein Krankenhausaufenthalt während der Kurzzeitpflege erforderlich und das Zimmer bei uns bleibt leer, können wir auch die Leistung nicht abrechnen", erklärt Porstmann. Der Raum könne aber auch nicht anderweitig vergeben werden, da er ja eigentlich blockiert sei. Auch für Oliver Illert, Leiter der K-und-S-Seniorenresidenz, ist die Kurzzeitpflege nur bedingt wirtschaftlich, da die Zimmer nicht immer ausgelastet werden könnten. Nach jedem Ende einer Kurzzeitpflege gebe es einen Leerstand von einigen Tagen, sagt er. "Die Belegung ist deutlich schlechter planbar als bei der stationären Langzeitpflege. Mit nicht belegten Plätzen können keine Erlöse erzielt werden", bestätigt Jörg Klewer, Professor für Pflegewissenschaften an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Kenner der Branche halten eine Auslastung der Kurzzeitpflege von 90 Prozent für nötig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Mit diesem Grad plant auch die Stadtmission, so Dirk Mehnert.

Generell werde der Bedarf an Kurzzeitpflege aufgrund der älter werdenden Bevölkerung wachsen, sagt Michael Veihelmann. Auch Karl Friedrich Schmerer, Geschäftsführer der gemeinnützigen Heim-Gesellschaft, die in der Stadt 23 Plätze für Kurzzeitpflege anbietet, rechnet mit einem wachsenden Bedarf. Je früher Patienten aus dem Krankenhaus entlassen würden, desto stärker würden sie danach Pflege benötigen, sagt er. Und plädiert für die Verlängerung der Kurzzeitpflege. Besteht jetzt ein Anspruch auf Kurzzeitpflege von bis zu acht Wochen, spricht sich Schmerer für zwölf Wochen aus. Therapeutische Maßnahmen könnten so besser greifen. Professor Klewer hält hingegen acht Wochen für einen ausreichend langen Zeitraum. Bei längerem Bedarf stelle sich die Frage, ob der Einzug in eine stationäre Einrichtung nicht sinnvoller wäre, sagte er. Er beobachte jedoch auch einen Trend, wonach Heime die Kapazitäten für Kurzzeitpflege abbauten oder einschränkten und in Langzeitpflegeplätze umwandelten. Durch die dauerhafte Belegung erhielten sie finanzielle Planungssicherheit, so Klewer.