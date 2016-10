Autos und MÃ¼lltonne in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Autos und Mülltonne in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Zwei Fahrzeuge und eine Mülltonne sind in der Nacht zum Dienstag im Chemnitzer Stadtteil Schloßchemnitz offenbar angezündet worden. Wie die Polizei informierte hatte eine Anwohnerin gegen 0.30 Uhr die beiden brennenden Autos auf einem Parkplatz an der Konradstraße bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen VW und einen Ford, beide älteren Baujahrs. Sie brannten aus.

Etwa zeitgleich fing auch ein Wertstoffcontainer in einer Durchfahrt der nahegelegenen Ludwigstraße Feuer. Hier konnte die Feuerwehr schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Es wird in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei mit. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Polizei und Feuerwehr waren bereits wenige Minuten zuvor in Chemnitz-Röhrsdorf im Einsatz. Kurz vor Mitternacht brannte aus bisher unklarer Ursache in einer Gartenanlage an der Straße Haardt eine Holzlaube komplett ab. Eine Schadenssumme ist hier derzeit nicht bekannt. (fp)