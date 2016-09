Comics, komische Fragen und "TÃ¼delÃ¼"

Comics, komische Fragen und "Tüdelü"

Eine Ausstellung erzählt wahre Anekdoten aus dem Leben von Lesben und Schwulen. Eine Chemnitzerin erklärt, wie sie Kritikern den Wind aus den Segeln nimmt.

Von Jana Peters

erschienen am 01.10.2016



Vor dem Haus hängt eine Regenbogenfahne. Die Mutter möchte von ihrem Sohn wissen, was die gleich noch mal bedeutet. Er erklärt ihr, dass sie ein weltweites Zeichen für die Lesben- und Schwulenbewegung ist. Die Mutter sagt: "Ach was, ich stell mir einfach vor, es wäre ein Sportverein."

Solche und viele weitere autobiografische Anekdoten aus dem Leben von Lesben, Schwulen und Transsexuellen erzählt die Ausstellung "Ach, so ist das?!" auf humorvolle Weise, die seit gestern im Rathaus zu sehen ist. Sie ist eine Aktion des Vereins "Different People", der damit die fünfte Ausgabe seines Projekts "Tüdelü" begeht. Das hat viele Gesichter, denn einmal war es ein Familienfest im Stadthallenpark, einmal ein Umzug durch die Stadt und in diesem Jahr eben eine Wanderausstellung.

Zu den langjährigen Mitgliedern des Vereins, der sich vor allem für die Akzeptanz von allen Lebens- und Liebensweisen neben der heterosexuellen einsetzt, gehört Nancy Pätzold. Als die heute 34-Jährige zum ersten Mal im Alter von 17 Jahren in einer schwul-lesbischen Disco war, hörte sie von dem Verein und lernte ihn schnell kennen. In der Pubertät sei es für sie normal gewesen, nach Frauen zu schauen. Einen Aha-Effekt, in dem sie plötzlich feststellte, dass sie lesbisch ist, habe es nie gegeben. "Ich glaube, meine Familie und Freunde haben das alle vor mir gewusst", sagt sie. Zwar hätten ihre Eltern gehofft, es sei nur ei-

ne Phase, die irgendwann wieder vergeht. Trotzdem hätten sie es "ganz gut verkraftet", sagt Pätzold.

Überhaupt habe sie kaum negative Erfahrungen gemacht. "Chemnitz ist entspannt", findet sie. Angefeindet worden sei sie noch nie. In Chemnitz gebe es aber manchmal Blicke, wenn sie mit ihrer Freundin unterwegs ist. In deren Heimatstadt Bonn sei nicht einmal das der Fall. "Wenn jemand richtig gafft, dann gebe ich ihm auch, was er will, und küsse meine Freundin", erzählt sie. Überhaupt habe sie sich früh angewöhnt, offen mit ihrer sexuellen Orientierung umzugehen. Damit nehme sie oft Kritikern von vornherein den Wind aus den Segeln.

Nach einer Metallbau-Lehre ging Pätzold zur Bundeswehr, für die sie momentan viel in Deutschland herumkomme. Besonders von ihren Kameraden kämen schon mal komische Fragen wie "Wie könnt ihr überhaupt Sex haben?" oder "Wie kam es, dass du lesbisch geworden bist?". Genervt sei sie davon aber nicht. Immerhin zeigten die Menschen damit Interesse. "Das ist mir lieber als Scheintoleranz." Momentan schätze sie die Allgemeinheit als ziemlich aufgeschlossen ein. In dieser Atmosphäre könne man entspannt an das Thema Aufklärung herangehen, wie es auch der Verein "Different People" tut. Darauf dürfe auf keinen Fall verzichtet werden. Trotzdem beobacht Pätzold mit Sorge die Radikalisierungstendenzen in Europa, die für Randgruppen gefährlich seien. "Die Toleranz wird zurückgehen", sagt sie, das mache ihr Angst. Richtig genervt sei sie von der nicht vorhandenen Gleichstellung von Ehe und gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, etwa im Todes- und Erbschaftsfall oder beim Thema Kinder. Für die Zukunft wünsche sie sich auf diesen Gebieten noch mehr Rechte. Außerdem hoffe sie, dass es für schwule Männer bald leichter sein wird, sich zu lieben, denn "sie haben es schwerer als Frauen", glaubt Pätzold. Und noch etwas fällt ihr auf. Lesben und Schwule hätten oft ein Problem mit Transsexuellen. "Ich verstehe nicht, wie sich eine Randgruppe so zerstückeln kann", sagt sie. Es sei wichtig, als geschlossene Gemeinschaft aufzutreten.

Die Ausstellung "Ach, so ist das?!" ist teilweise gleichzeitig an verschiedenen Orten in Chemnitz zu sehen. Unter anderem bis zum 28. Oktober im Rathaus, vom 10. bis 16. Oktober im Theaterklub Exil, vom 1. bis 13.November im Archäologiemuseum und vom 21. bis 30. November im Weltecho.