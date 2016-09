Mit Tischen und StÃ¼hlen gegen parkende Autos

Mit Tischen und Stühlen gegen parkende Autos

Eine Handvoll Aktivisten auf dem Kaßberg beteiligt sich an einer weltweiten Aktion. Es geht darum, den Verkehrsraum zurückzuerobern.

Von Jana Peters

erschienen am 16.09.2016



Olaf Nietzel stellt seine Füße in eine Plastikwanne voll kühlen Wassers. Er genießt. Außerdem hat er Picknick dabei, um ihn herum sieht es aus wie in einer Sitzecke in einem Garten. Doch er befindet sich mitten zwischen geparkten Autos an der Walter-Oertel-Straße auf dem Kaßberg. Dort, wo er und weitere Mitstreiter die Ruhestelle aufgebaut haben, parken sonst auch Autos.

Was will Nietzel? Sucht er Streit mit den Kaßberg-Bewohnern, die oft über mangelnde Plätze für ihre Fahrzeuge klagen? Er erklärt: Die Aktion sei als Beitrag zum International Parking Day, also dem internationalen Park-Tag gedacht, der heute weltweit begangen wird. Es gehe darum, "den Verkehrsraum für sinnvolle Dinge zurückzuerobern", sagt er. Nietzel ist Mitglied im Verkehrsclub Deutschland, VCD. Der sei im Vergleich zu anderen dieser Art ökologisch orientiert und für alle Verkehrsteilnehmer gedacht, egal ob sie mit Auto, Rad oder zu Fuß unterwegs sind.

Nietzel lässt den Blick schweifen und sagt, wenn er die Anzahl der Wohnungen mit denen der Autos vergleicht, glaube er nicht, dass die Autofahrer auf dem Kaßberg in der Überzahl sind. Zu den Klagen über mangelnde Parkplätze sagt er, dahinter stecke das Unvermögen der Menschen, erst zu überlegen, wo sie ein Fahrzeug abstellen können, bevor sie sich eines anschaffen. Außerdem könne der Stellplatz mindestens so weit weg sein vom Wohnort wie die nächste Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs, findet er.

Auch Anne-Sophie Berner macht bei der Aktion mit. Sie ist ebenfalls Mitglied des VCD. Studien hätten gezeigt, dass 90 Prozent der Wege, die in Städten mit dem Auto zurückgelegt werden, eine Distanz von maximal sechs Kilometern betreffen. Das könne man sehr gut auch mit dem Fahrrad zurücklegen, findet Berner.

"Wir wollen den Straßenraum für Menschen begreifen, nicht nur für Autos", sagt Martin Schmidt, ebenfalls VCD-Mitglied. Es gehe darum, den Lebensraum aufzuwerten. Er selbst komme auch ohne Auto gut durchs Leben. Wenn er mal eins brauche, nutze er die Car-Sharing-Angebote. Das lohne sich für alle, die im Jahr weniger als 8000 Kilometer im Jahr fahren, und er finde immer ein freies Auto.

Eine Passantin, Ulrike Budig, ließ sich auf einem der Stühle nieder. Sie fahre meist mit dem Auto, finde aber die Idee, mehr Platz zu haben, lebenswert. Wie sich beides vereinen lässt? "Keine Ahnung", gibt sie zu.