Neun Verletzte bei Unfall am Kreuz Chemnitz

erschienen am 19.04.2017



Chemnitz. Neun Personen, darunter zwei Kinder, sind am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall mit sieben Autos am Kreuz Chemnitz verletzt worden. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 16 Uhr auf der Überfahrt von der A 4 zur A 72 auf einen Audi auf, der wegen des Verkehrs abgebremst hatte. Der Audi wurde auf zwei VW, zwei Ford und einen Skoda geschoben, die ebenfalls gebremst hatten.

Bei dem Unfall wurden der Skodafahrer (27) und seine Insassen, eine Frau im Alter von 33 Jahren und zwei Vierjährige, leicht verletzt. Auch die 49-jährige Audi-Fahrerin, die VW-Fahrerin (37), der 77-jährige Fordfahrer und seine Beifahrerin im Alter von 74 Jahren erlitten leichte Verletzungen, ebenso die 81-jährige Mitfahrerin des zweiten Ford.

Es entstand ein Sachschaden von rund 37.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. (fp)