Pater Johannes verabschiedet sich

Der langjährige Leiter des Don-Bosco-Hauses verlässt Chemnitz, weil eine neue berufliche Herausforderung auf ihn wartet. Bei einem Fest am Sonntag gibt er seine Funktion offiziell ab. Rückblickend ist er auf ein Projekt besonders stolz.

Von Sandra Häfner

erschienen am 02.02.2017



Auf gepackten Koffern sitzt er noch nicht, aber die Tage von Johannes Kaufmann in Chemnitz sind bereits gezählt. Bis zum Monatsende leitet der Theologe und Sozialarbeiter noch das Don-Bosco-Haus auf dem Sonnenberg.

In der Einrichtung kümmert er sich seit dem Jahr 2009 mit den Mitarbeitern um Kinder und Jugendliche. Im März zieht Kaufmann in das bayerische Würzburg, um dort seine neue Stelle anzutreten. Er wird sich um Mitarbeiter und neue Projekte des katholischen Salesianer-Ordens kümmern. Doch zuvor wird Pater Johannes, wie er genannt wird, beim Don-Bosco-Fest am Sonntag verabschiedet.

Es falle ihm schwer, die Stadt zu verlassen, sagt Johannes Kaufmann. Emotional blickt er zurück. "Ich liebe Chemnitz, ich liebe den Sonnenberg." Zwar könne er sich nicht mehr an seinen ersten Arbeitstag erinnern, aber einfach sei der Start nicht gewesen. "Am Anfang war ich sicherlich etwas überfordert, ich befand mich noch in der Ausbildung", blickt der 39-Jährige zurück.

Wichtige Stationen seines Lebens hat er in Chemnitz erlebt. Hier wurde er Diakon, später Priester. Er habe hier viel gestalten, eigene Ideen anstoßen und schließlich auch verwirklichen können. "Der ganze Hof mit dem Spielplatz am Haus war nicht existent", nennt Kaufmann ein Beispiel für Geschaffenes. Das Zirkusprojekt Birikino wurde ausgebaut, das dazugehörige Zirkuszelt ganzjährig aufgestellt.

Auch die Schulsozialarbeit sei verstärkt worden. Stolz ist Kaufmann auf das 2014 gestartete Projekt "Startklar in die Zukunft", in dem Jugendliche, die aus anderen Maßnahmen des Jobcenters gefallen sind, aufgefangen werden. Zu ihnen gehören Drogensüchtige, Wohnungslose, "hoffnungslose Fälle", wie Johannes Kaufmann selbst sagt. Vier Jahre Vorbereitung seien dafür notwendig gewesen.

Und dann sei da noch das Tagesgeschäft. Täglich kommen annähernd 70 Kinder und Jugendliche in das Don-Bosco-Haus, sagt der Pater. Sein Anliegen und das des Hauses sind klar: Heranwachsenden auf dem Sonnenberg ein Zuhause geben, einen Ort, an dem man sich auf sie freut, so Kaufmann. Die intensive Arbeit macht sich bei der Anzahl der Mitarbeiter des Don-Bosco-Hauses bemerkbar. Waren vor acht Jahren noch acht Beschäftigte in der Einrichtung tätig, sind es mittlerweile 30, überwiegend Sozialarbeiter, sagt Kaufmann.

Sein Abschied vom Sonnenberg wird im Stadtteil eine Lücke hinterlassen. "Wir haben alles gemeinsam gemacht, Stadtteilfest, Weihnachtsmarkt, Frühjahrsputz", zählt Hanna Remestvenska auf. "Johannes Kaufmann hat Kindern und Jugendlichen ein Zuhause gegeben", so die Koordinatorin für das Gemeinwesen auf dem Sonnenberg. Sie werde ihn als Mensch vermissen. Das Don- Bosco-Haus soll nun zunächst kommissarisch geführt werden. Anfang Juni werde sein Nachfolger die Arbeit beginnen, so der Pater.

Das Don-Bosco-Fest am Sonntag beginnt 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Josef. 14.30 Uhr wird Johannes Kaufmann im Don-Bosco-Haus verabschiedet.