Plötzlich Lehrerin

Eine Chemnitzerin hat sich entschieden, ihren Job an den Nagel zu hängen und künftig Oberschüler im Fach Deutsch zu unterrichten. Besonders ein Umstand an ihrem neuen Alltag überrascht sie.

Von Jana Peters

erschienen am 20.10.2016



Zwei Tage hatte Peggy Teucher Zeit, es sich zu überlegen. Sollte sie ihre bisherige Arbeit aufgeben und Lehrerin an der Annen-Oberschule werden, so wie sie es gleich nach ihrem Abitur einmal vor hatte? Ja! Sie entschied sich für die Herausforderung.

Teucher ist einer von 124 sogenannten Seiteneinsteigern, die von der Bildungsagentur Chemnitz zum 1. August einsgestellt wurden. Die Behörde greift auf sie zurück, weil es nicht genügend studierte Lehrer gibt, die sich auf offene Stellen bewerben. Zwar hatte die 35-Jährige ihre Tätigkeit als Quartiers-Managerin für Hutholz, Markersdorf und Morgenleite zehn Jahre lang sehr gern gemacht. Doch mit den Rahmenbedingungen sei sie nicht mehr so zufrieden gewesen, sagt sie. Ein neues Förderprogramm habe ihr Sorgen bereitet, wie es weiter geht. Ihr Arbeitstag sei am späten Nachmittag, manchmal auch erst am Abend zu Ende gewesen. Auch das habe ihr nicht mehr gefallen, denn sie hätte nachmittags gern Zeit für ihren fast zweijährigen Sohn. "Jetzt muss ich nicht mehr hetzen, um ihn vom Kindergarten abzuholen", sagt Teucher zufrieden. Dafür setze sie sich abends noch mal an den Schreibtisch, wenn der Kleine im Bett ist.

Trotzdem habe sie das Tempo etwas überrascht: Sie schrieb eine Bewerbung, wurde eine Woche später zum Gespräch eingeladen und habe direkt das Angebot für die Annenschule erhalten. Nun hat sie die ersten Wochen hinter sich und bereut den Schritt nicht. Die Schule habe

ein Konzept, das ihr sehr gefalle, das sie als Kind auch gern gehabt hätte. Angebote wie Tanzen oder das Erlernen von Blasinstrumenten ergänzen den Unterricht, Teucher gibt einen Trommelworkshop. Sie fühle sich gut aufgehoben und erfahre bei Fragen viel Unterstützung.

Und Fragen hat sie viele. Teucher unterrichtet Sechst- und Siebtklässler im Fach Deutsch. Studiert hat sie Germanistik, Erwachsenenbildung sowie Sozial- und Wirtschaftsgeografie an der TU Chemnitz. Statt des Magisters hätte sie gern ein Staatsexamen gemacht, um Lehrer zu werden, sagt sie. Doch das sei damals in Chemnitz nicht möglich gewesen, und sie wollte unbedingt in ihrer Heimatstadt bleiben. Immerhin habe sie einen pädagogischen Abschluss durch das Fach Erwachsenenbildung. "Nur der Kosmos Schule ist mir neu", sagt sie.

Um darauf vorbereitet zu werden, ging ihr Lehrerleben mit einer Vorbereitungswoche in der Schule los, vor Ende der Sommerferien. Es folgten drei Wochen, in denen sie entweder Weiterbildungen zu Themen wie Unterrichtsgestaltung, Schulorganisation, Didaktik und Schulrecht hatte, oder sie gab Unterricht, der hospitiert wurde. Danach begann für sie der Lehreralltag und sie stand allein vor ihren Schülern. "Man muss ein Gefühl für die Schule aufbauen", sagt Teucher. Schwierig einzuschätzen sei für sie immer, wie weit sie im Stoff in einer Unterrichtsstunde kommt. Es solle schließlich eine runde Sache sein, mit Einleitung und Abschluss. Auch organisatorisch habe sie viele Fragen. Zum Beispiel: Was tun, wenn es einer Schülerin schlecht wird? "Ich darf ja die Klasse nicht allein lassen".

Im Umgang mit den Kindern habe sie in den zurückliegenden Wochen festgestellt, dass eine Lehrerin nicht zu lieb sein dürfe. "Die schätzen einen auch für Regeln", so die Quereinsteigerin. Wenn es in der Klasse laut wird, versuche sie, extra leise zu werden. Aber den Umgang mit Konflikten im Unterricht müsse sie noch üben. Noch weiter möchte sie auch daran arbeiten, Methoden zu finden, die Kinder für ein Thema zu begeistern, das vielleicht auf den ersten Blick trocken erscheint.

Bei all ihren Fragen steht ihr ein Mentor aus dem Fachbereich zur Seite. Innerhalb der nächsten drei Jahre müsse Teucher außerdem eine schulpraktische Ausbildung absolvieren. Diese dauert ein Jahr und ist berufsbegleitend.

Ulrike Schulz ist die Leiterin der Annenschule. Sie sagt, die neue Kollegin sei sehr engagiert und talentiert. Trotzdem sei der Seiteneinstieg für alle schwer, auch für die neuen Lehrer selbst. Denn wer einen hohen Anspruch an sich selbst habe, könne dem ohne Ausbildung kaum gerecht werden. Teucher berichtet, dass sie selten Kritik erfahre. Allerdings gebe es in ihrem Bekanntenkreis eine Grundschullehrerin, die der Meinung sei, man könne ohne Studium kein Lehrer sein. "Ich denke aber, auch die Neigung ist wichtig", sagt Teucher.

Ist nun alles so eingetreten, wie sie es erwartet hatte? Nicht ganz. Sie habe neben dem Unterrichten mit sehr viel Organisatorischem zu tun, was sie sich so nicht gedacht hatte. Elterngespräche etwa. Aber auch, wenn die Klasse zu Unterrichtszwecken die Schule verlässt, mache das viel Planung notwendig.