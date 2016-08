Start zum Stadtfest in Chemnitz - Partymeile rund ums Riesenrad

erschienen am 26.08.2016



Drei Tage lang feiern Tausende Chemnitzer wieder ihr Stadtfest in der Innenstadt. Am Freitag begann die Party auf mehreren Bühnen, die am Markt, an der Brückenstraße, im Stadthallenpark sowie am Wall und am Neumarkt stehen. Vor allem viele junge Leute belagerten das Festgelände rund um das Riesenrad. Die Innenstadt ist in diesem Jahr thematisch aufgeteilt. Auf der Inneren Klosterstraße wird ein Erntedankfest gefeiert. Dort präsentieren sich Obst-, Gemüse-, und Blumenhändler sowie Künstler und Handwerker. Das Programm auf den Bühnen wird heute und morgen jeweils ab 10 Uhr fortgesetzt. Besuchern wird empfohlen, ihre Autos am Rand des Zentrums zu parken und mit Bus und Bahn zum Fest zu kommen. Dafür gibt es Parkplätze an der Hartmannstraße, an der Waisenstraße und der Ermafa-Passage. Der Eintritt zum Chemnitzer Stadtfest ist frei. (fp)