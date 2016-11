Ticker: Millionendefizit beim CFC - Einstellung des Spielbetriebs droht

erschienen am 24.11.2016



11.53 Uhr: Dem Chemnitzer Fußballclub droht offenbar auch die Einstellung des Profispielbetriebes in der Dritten Fußballliga. Wie aus der Beschlussvorlage von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig für die nächste Stadtratssitzung hervorgeht, befindet sich der Verein in einer "ernsten wirtschaftlichen Schieflage". Der Verein sei "dringend" auf finanzielle Hilfen von außen angewiesen. "Ohne diese besteht das Risiko weitreichender Auflagen und Strafen des Deutschen Fußballbunds e. V. (DFB) bis hin zur Gefahr für den Profispielbetrieb", heißt es in der Vorlage.

11.41 Uhr: Mathias Hänel, Vorstandsvorsitzender des Chemnitzer FC, spricht von einer "sehr angespannten finanziellen Lage" des Vereins. Zur Höhe des Defizits wolle er keine Angaben machen. Laut Hänel sind beim Drittligisten kaufmännische Fehler begangen worden. Gemeinsam mit der Stadt werde angestrengt daran gearbeitet, dass die Lage für den CFC nicht existenzbedrohend wird. Spielerverkäufe in der Winterpause schließt der 52-Jährige vorerst aus. "Stand jetzt machen wir keine Abstriche an unseren sportlichen Ambitionen", sagt Hänel.

10.53 Uhr: Die finanzielle Situation des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC ist offenbar dramatisch. Nach "Freie Presse"-Informationen geht dem Verein das Geld aus - die Liquidität reicht nur noch bis Jahresende. In der Not hat sich der Verein hat die Stadt gewandt und um Hilfe gebeten. Die Oberbürgermeisterin will nun mit einem Stadtratsbeschluss erreichen, dass die Kommune dem Verein eine noch ausstehende Entschädigung für die Auflösung des Erbbaupachtvertrages auszahlt - eine Summe von 1,26 Millionen Euro. Der Erbbaurechtsvertrag war aufgelöst worden, weil die Stadt Chemnitz auf dem Grundstück an der Gellertstraße ein neues Stadion gebaut hat. Die Entschädigung für die Auflösung des Vertrages war aber nie an den Verein ausgezahlt worden - eben weil der CFC auf Kosten des Steuerzahlers ein neue Arena erhalten hat. Über die Auszahlung der Entschädigung muss der Stadtrat am 7. Dezember entscheiden. Allerdings würden die 1,26 Millionen Euro nicht ausreichen, um das Loch im Etat des Vereins zu schließen. Nach "Freie Presse"-Informationen liegt das bei rund 3,1 Millionen Euro.

10.22 Uhr: Der Chemnitzer Fußballclub steckt offenbar in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Nach "Freie Presse"-Informationen hat es gestern Abend im Rathaus ein Krisentreffen mit Vertretern des Vereins, Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und den Fraktionschefs des Stadtrats gegeben. Anlass ist eine Beschlussvorlage der Oberbürgermeisterin für die nächste Eatssitzung am 7. Dezember. Darin soll es um die Übernahme einer Kreditbürgschaft der Stadt für den Verein gehen. Offenbar hat sich im Etat des Vereins ein Millionendefizit ergeben - es soll bei rund 3,1 Millionen Euro liegen. Das entspricht etwa der Hälfte des Jahresetats des Fußball-Drittligisten. Die Oberbürgermeisterin will heute Mittag bei einer Pressekonferenz nähere Details bekanntgeben. (su/ms)