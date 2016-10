Wie eine Lern-Lotsin SchÃ¼lern Orientierung im Unterricht gibt

Wie eine Lern-Lotsin Schülern Orientierung im Unterricht gibt

Es gibt Kinder und Jugendliche, die mehr Zeit zum Lernen benötigen als ihre Klassenkameraden. Dort setzt ein neues Berufsbild an. Eine 33-Jährige stellt sich der Aufgabe als eine der ersten in Chemnitz - mit ersten Erfolgen.

Von Sandra Häfner

erschienen am 15.10.2016



Lernen lernen - mit ihrem Job an der Charles-Darwin-Grundschule hat Melanie Wolf Neuland betreten. Die 33-Jährige ist eine von mehr als zehn Inklusionsassistenten, die seit einigen Wochen an Chemnitzer Schulen Kinder und Jugendliche unterstützen, denen das Lernen schwerer fällt als ihren Mitschülern und die besondere Förderung benötigen.

250 Mädchen und Jungen besuchen die Bildungsstätte im Heckert-Gebiet. Um zwölf von ihnen kümmert sich Melanie Wolf intensiv, sie sitzt im Unterricht an ihrer Seite. Es sind Kinder mit Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten, denen es nicht leicht fällt, konzentriert dem Unterricht zu folgen - pädagogischer Sonderbedarf heißt das in der Fachsprache. Wie eine Lotsin navigiert Melanie Wolf die Kinder durch die Unterrichtsstunden, gibt ihnen Orientierung. Für diese Schüler kann es schon eine Herausforderung sein, das für das jeweilige Fach richtige Buch aus dem Stapel zu ziehen oder sich die Hausaufgaben richtig zu notieren. Aufmerksam verfolgt Melanie Wolf das Agieren ihrer Schützlinge, betreut sie und lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das Unterrichtsgeschehen.

Jahrelang haben Lehrer diese Unterstützung gefordert. "Sie ist eine pädagogische Unterrichtshilfe, die sich jeder Lehrer wünscht", sagt Schulleiterin Ulrike Friedrich bereits nach wenigen Wochen. Die Entlastung für ihre Kollegen, die pro Klasse 20 bis 25 Schüler unterrichten, sei enorm. Genau das sollen Inklusionsassistenten auch sein. Laut TU Chemnitz, die die Arbeit der Assistenten wissenschaftlich betreut, unterstützen Melanie Wolf und ihre Kollegen die Lehrer hinsichtlich des gemeinsamen Lernens von Schülern mit und ohne Behinderung.

Dabei war es für die 33-Jährige nicht so einfach, ihre Arbeit zu Schuljahresbeginn zu strukturieren. Mit der Schulleiterin wählte sie die Kinder aus, die besondere Zuwendung benötigen, analysierte mit den Lehrern die Probleme der Schüler und suchte das Gespräch mit den Eltern. Alle stimmten der intensiven Betreuung ihrer Sprösslinge zu und schlossen den dafür nötigen Vertrag mit dem Fördermittelgeber für das Inklusionsprojekt, dem Europäischen Sozialfond. Danach hat die gelernte Erzieherin einen Plan erstellt: "Wie will ich mit dem jeweiligen Kind arbeiten? Wo benötigt es besondere Hilfe? Welche Wünsche haben die Lehrer?", zählt die Chemnitzerin auf. In Zahlen: Drei Unterrichtsstunden pro Woche, meist in Deutsch und Mathe, begleitet sie jedes der zwölf Kinder. Auch in den Förderstunden und bei den Ganztagsangeboten ist Melanie Wolf an der Seite der Erst- bis Drittklässler. Obwohl erst wenige Wochen vergangen sind, stellt sie erste Lernerfolge fest. Für alle sei sie in der kurzen Zeit zu einer Bezugsperson geworden. "Die Kinder nehmen Frau Wolf an", hat Ulrike Friedrich beobachtet. Das sei wichtig für das Ziel ihrer Arbeit: den Kindern zu helfen, den Unterricht zu verfolgen, Wissen aufzunehmen und so die Grundschule erfolgreich abzuschließen sowie die Lehrer zu entlasten. Was muss eine Inklusionsassistentin dafür mitbringen? "Empathie", sagt Melanie Wolf. Es sei wichtig, kommunikativ und kooperativ zu sein, sich aber auch zurücknehmen zu können. Die Chemnitzerin ist beim Verein Inpeos angestellt, der sich mit Teilhabe, Integration, Inklusion und Gewaltprävention beschäftigt.

Für Ulrike Friedrich ist mit dem Einsatz von Melanie Wolf ein vielversprechender Anfang gemacht. Doch weitere Schüler bedürften einer solch intensiven Förderung und es sei wichtig, den schon jetzt unterstützten Kindern noch mehr zu helfen.