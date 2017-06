Wo Fahrschüler schuldlos durchfallen

"Freie Presse" nimmt mit dem Fahrlehrer Uwe Hofmann knifflige Verkehrsstellen unter die Lupe. Folge 4: Die Auffahrten auf die A 4

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 07.06.2017



Uwe Hofmann sitzt am Schreibtisch und kann es nicht fassen: "Wieder einer durchgefallen!" Der 58-jährige Fahrlehrer hält das Protokoll einer Fahrprüfung in der Hand: "Nicht bestanden" steht auf dem Papier. Er schüttelt den Kopf. Wieder ein Fahrschüler, der am Autobahnkreuz Chemnitz gescheitert ist.

Dabei war der Fahrlehrer mit ihm kurz vor der Prüfung noch zur kritischen Stelle gefahren: Dorthin, wo die beiden Spuren von der A 72 in die A 4 münden. In der Fahrschule Hofmann ist diese Stelle berüchtigt, etlichen Schülern sei sie bereits zum Verhängnis geworden. Der Fahrlehrer schätzt: Jeder Zehnte, der in der Prüfung dort entlang muss, fällt durch.

Allerdings sagt der Fahrlehrer auch, dass diese Fehlerquote nur wenig mit vermeintlichem Unvermögen der Fahrschüler zu tun hat. "Hier ist bei der Verkehrsplanung etwas schief gelaufen", kritisiert er. Das Problem sieht er in einem "sinnlosen und gefährlichen" Überholverbot, das für die beiden Einfädelungsspuren gelte. Anders als sonst auf Beschleunigungsstreifen, dürfen langsame Laster, die etwa mit Tempo 80 auf der A 4 unterwegs sind, nicht rechts überholt werden, sagt Hofmann. Wenn Fahrer dort mit den erlaubten 130 Kilometer pro Stunde unterwegs sind, müssten sie demnach eine Vollbremsung hinlegen. "Das kann an dieser Stelle brandgefährlich werden, vor allem wenn man noch jemanden hinter sich hat", sagt der Fahrlehrer.

Für Fahrschüler sei das Ganze so tückisch, weil das Überholverbot nicht mit Schildern angezeigt werde. Prüfer, die Schüler in den Prüfungen nach Überholmanövern durchfallen lassen, machen das an den dünnen Fahrbahnstreifen fest, die die A 4 von den beiden Auffahrtsspuren trennen. "Mit Zusammenführung der beiden Autobahnen sind diese Teil einer gemeinsamen Fahrbahn". Deshalb sei es "nicht statthaft", rechts schneller als links zu fahren, erklärt ein Prüfer der Dekra. Uwe Hofmann habe beobachtet, dass sich tatsächlich nur wenige Autofahrer an diese Regel halten. Er könne nicht verstehen, weshalb man dieses Überholverbot nicht einfach aufhebe, indem man die A 4 mit breiten Fahrbahnstreifen von den Zufahrtsspuren trenne.

Auf Anfrage der "Freie Presse" gab das für die Autobahnen zuständige sächsische Verkehrsministerium in Dresden allerdings einen Grund dafür an: Die Prüfer der Dekra lägen hier falsch. Laut Straßenverkehrsordnung gelte für die Auffahrt kein Überholverbot. Es handele sich dabei um einen normalen Einfädelungsstreifen, wie ein Sprecher des Ministeriums betonte. Die Frage, ob eine Markierung als Breitstrich oder Querstrich vorgenommen werde, habe keinen Einfluss auf Verhaltensgebote. "Diese Differenzierung findet sich nur in den technischen Regelwerken, deren Adressat nicht der Verkehrsteilnehmer, sondern die Behörden sind", hieß es. Auf den beiden Auffahrspuren dürfen Autofahrer und auch Fahrschüler demnach überholen.

Angesichts dieser Darstellung haben die Prüfer der Dekra, die Fahrschüler dort nach Überholmanövern durch die Prüfung rasseln lassen, offenbar etwas missverstanden. Und so mancher hätte sich die Wiederholung seiner Fahrprüfung und die Kosten dafür sparen können. Welches Ausmaß dieses Missverständnis hat, lässt sich kaum sagen. Zwar archiviert die Dekra ihre Prüfungsprotokolle, wie ein Sprecher bestätigte. Wie viele Fahrschüler aber schon am Autobahnkreuz durchgefallen sind, könne die Gesellschaft "aus Neutralitätsgründen" nicht sagen, hieß es. Solche Zahlen könnten als Prüfungshilfe genutzt werden.

Nach der Anfrage der "Freien Presse" erklärte das Verkehrsministerium, sich an die Dekra zu wenden, um den Fall erneut zu prüfen. Auch danach hielt der zuständige Fachbereich an seiner Auffassung fest: "Wird eine zwei- oder dreispurige Autobahn in einen Autobahnknotenpunkt geführt, sind alle der Eingliederung in die durchgehende Fahrbahn dienenden Fahrstreifen ,Einfädelungsstreifen'."

Uwe Hofmann fühlt sich bestätigt, schließlich sei ein Überholverbot dort weder sinnvoll noch sicher. Andererseits habe die Fahrlehrerschaft jetzt etwas mit der Dekra zu klären. Sonst hätten es die Fahrschüler an dem Autobahnkreuz weiterhin schwer.