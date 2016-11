Ab 2017 soll es in Oberwiesenthal wieder eine Grundschule geben

Die Entscheidung ist gefallen: Im Sommer kommenden Jahres soll eine erste Klasse eingeschult werden. Mit dem sportlichen Profil will sich der Kurort abheben. Doch gibt es auch Kritik.

Von Denise Märkisch

Oberwiesenthal. Seit Jahren versucht der Kurort Oberwiesenthal wieder eine Grundschule im Ort zu eröffnen. 2013 wurde es laut Bürgermeister Mirko Ernst sogar schon einmal ziemlich konkret. Doch am Ende scheiterte das Projekt einer bilingualen internationalen Grundschule mit sportlichem Profil. Der potenzielle Träger, die Deutsche Private Finanzakademie (DPFA) zog sich später ganz zurück. Das Vorhaben lag auf Eis. Bis jetzt.

Vor einigen Monaten nahm die Stadt Oberwiesenthal mit dem Institut für Ausbildung Jugendlicher (IAJ) in Annaberg-Buchholz Kontakt auf. Das IAJ betreibt unter anderem die Freie Oberschule in Elterlein, eine Fachschule für Soziales, eine Berufsschule und Fachoberschule. Nun soll eine freie Grundschule hinzukommen. Ein Konzept wurde erarbeitet und am Dienstagabend im Stadtrat offiziell vorgestellt.

Das Konzept: Geplant ist eine freie Grundschule mit sportlichem Profil und besonderem pädagogischen Konzept. Das heißt, dass sich der Unterricht über den ganzen Tag erstreckt. Zwischendrin sind neben kleinen auch zwei sehr lange Pausen vorgesehen, in denen sich die Kinder entweder bewegen oder Zeit zum Entspannen finden sollen, erklärte IAJ-Prokuristin Madeleine Schlosser dem Stadtrat. Zudem soll die Klassenstärke bei maximal 20 Kindern liegen. Pro Klasse werden ein Lehrer und ein Lernbegleiter eingesetzt. "Damit können wir sicherstellen, dass Lernschwierigkeiten schnell erfasst werden und geeignete Unterstützungsmaßnahmen sofort greifen." Leistungsstarke Schüler sollen durch den Lernbegleiter hingegen individuell gefördert werden.

Das Konzept sieht zudem vor, bereits ab der ersten Klasse Noten zu vergeben und Englischunterricht anzubieten. Neben zwei Stunden mehr Sport pro Woche als an anderen Schulen soll an der freien Grundschule Oberwiesenthal auch eine Stunde mehr Mathe unterrichtet werden. Nach Unterrichtsschluss, der gegen 15.15 Uhr geplant ist, soll es Projektangebote unter anderem in den Bereichen Sport, Natur, Technik, Gesundheit und Ernährung geben. Der Nachmittagshort geht von 16.15 bis 18 Uhr. Laut IAJ liegt der Elternanteil für die Schule bei 50 Euro pro Monat.

Die Ziele: "Eine Grundschule ist von überragender Bedeutung für die zukunftssichere Entwicklung unserer Stadt", sagt Mirko Ernst. Seit der Schließung der Grundschule 2003 müssen die Kinder bis nach Bärenstein fahren. Die Stadt werde so deutlich attraktiver für junge Familien. Mit dem sportlichen Profil der Einrichtung werde zudem ein Beitrag für den Leistungssport erbracht. Frühzeitige Sichtungen von Talenten werden so vereinfacht. Und da eine Hortbetreuung bis 18 Uhr möglich wird, komme man auch den Interessen der Eltern und der Tourismusbranche entgegen.

Das weitere Vorgehen: Ein Gebäude gibt es bereits. Die neue Grundschule soll in den Altbau der ehemaligen Mittelschule einziehen. In den vergangenen Jahren wurden bereits 50.000 Euro in die Heizungsanlage investiert. Weitere Sanierungsarbeiten sollen bis zum Sommer folgen. Die Stadt rechnet im ersten Schritt mit Kosten in Höhe von etwa 180.000 Euro. Da zunächst nur eine erste Klasse und vier Hortgruppen einziehen werden, könne das Gebäude nach und nach - finanziert auch durch die Miete, die das IAJ zahlt - auf Vordermann gebracht werden. Das IAJ als Träger wird sämtliche Betreibungskosten übernehmen. Jedes Jahr soll eine neue erste Klasse eingeschult werden, bis alle Jahrgänge vorhanden sind. Nach drei Jahren könnte die Schule als Ersatzschule offiziell anerkannt werden, was wiederum die Chance auf Fördermittel erhöht.

Die Kritik: Die Entscheidung für die Grundschule fällte der Stadtrat nicht einstimmig, auch wenn es viel Lob gab. Drei Räte enthielten sich, einer stimmte dagegen. Kritisiert wurde unter anderem, dass Bärenstein zu dem Thema nicht gehört wurde. Auch wurden Zweifel geäußert, dass immer genügend Schüler zusammenkommen. Laut Bürgermeister Ernst sei der Betrieb für die kommenden Jahre anhand der Kinderzahlen abgesichert. Heinz-Michael Kirsten zweifelte aber an, dass alle überwechseln werden. Ebenfalls kritisiert wurde, dass der Hort, der bisher von den Johannitern betrieben wird, komplett in die neue Schule umziehen soll. Doch nur so sei das Konzept personell und organisatorisch umsetzbar, sagte Ernst.