Alexander KrauÃŸ zieht fÃ¼r CDU als Direktkandidat in Wahlkampf

Alexander Krauß zieht für CDU als Direktkandidat in Wahlkampf

Die Christdemokraten haben ihren Spitzenmann für die Bundestagswahl 2017 benannt. Sie wissen: Es wird kein Selbstläufer.

Von Andreas Luksch

erschienen am 19.09.2016



Ehrenfriedersdorf. Bei Sauwetter auf dem Sauberg in einer (sau)komplizierten Zeit: Die Christdemokraten haben sich am Samstag in Ehrenfriedersdorf bei der Nominierung ihres Direktkandidaten im Wahlkreis 164 für die Bundestagswahl 2017 auf harte Zeiten eingestimmt. Gleich zu Beginn machte Kreischef Frank Vogel klar: "Die Wahl wird kein Selbstläufer." Der Spitzenmann müsse die CDU-Positionen klar rüberbringen.

Überraschung bei vier Kandidaten: Gleich im ersten Wahlgang setzt sich der jüngste klar durch: Alexander Krauß erringt 199 der 352 gültigen Stimmen. Der 40-Jährige aus Schneeberg ist seit 24 Jahren Parteimitglied, seit 2004 im Landtag, seit fünf Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU-Sozialausschüsse. Krauß ist verheiratet, Vater dreier Kinder. Weit abgeschlagen seine Kontrahenten: Günther Schneider (76 Stimmen), Andreas Engert (72) und Stefanie Rehm (5).

Dabei hatten sie alle Register gezogen, um zu punkten. Ex-Ministerin Stefanie Rehm drückte sogar auf die emotionale Drüse: Aktiv zu bleiben, das habe die 66-Jährige Zschorlauerin ihrem Mann auf dem Sterbebett versprochen. Was sie nicht sagte: Ohne Bundestag wäre es damit bald vorbei, denn der Freistaat wird die Referatsleiterin schon im März in den Ruhestand versetzen. Als zupackender Typ stellte sich der Unternehmer Andreas Engert aus der Kreisstadt vor. Das Motto des 43-jährigen Hünen: Machen, nicht reden. Vor allem bei der Inneren Sicherheit und im Kampf gegen Drogen sieht der Ex-Bundespolizist Defizite. Vorwürfe, dass er kurz vor den Wahlen nicht ganz uneigennützig viele Mitglieder für die CDU geworben hatte, wischte er weg: Das sei normal und schon immer Praxis. Kämpferisch auch zum Asylrecht präsentierte sich der Grünhainichener Günther Schneider (62). "Das ist nicht verhandelbar", so der Landtagsabgeordnete unter viel Beifall. Zugleich sei endlich über die gesetzlich geregelte Zuwanderung zu entscheiden.

Krauß aber hat wohl mehr Eindruck gemacht. Er stellte sich als Erzgebirger vor, der auch als Bergbruder mit Herzblut die Traditionen hochhält. Er machte einerseits die Erfolge der CDU deutlich, andererseits forderte er mehr Mut zur Wahrheit, etwa in der Asylpolitik: "Warum sagt die Parteiführung in Berlin nicht, dass wir auch Fehler gemacht haben." Krauß will nun in die Ortsverbände und zu den Leuten gehen. "Es wird der schwerste Wahlkampf, den wir je hatten", so der (sau)glückliche CDU-Direktkandidat.