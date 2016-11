Alles im Eimer - oder was?

In der Annaberger Innenstadt fehlt es an Mülleimern. Davon ist mancher Bürger überzeugt. Die Verwaltung sieht das ganz anders und plant ganz anders.

Von Thomas Wittig

erschienen am 04.11.2016



Annaberg-Buchholz. In der Fußgängerzone der Buchholzer Straße in Annaberg liegt das Geld auf der Straße. Nein, nicht in bar, in Zigarettenkippen. Gleich fünf Stück finden sich neben der Sitzgelegenheit an der Polleranlage im hinteren Teil. Das macht nach Adam Ries 75 Euro - Bußgeld wohlgemerkt. Aber auch Kaugummipapier, Kaffeebecher oder Servietten sind entlang der Straße zu finden - nicht in Massen, eher in Maßen. Das macht die Sache nicht besser. Dass diejenigen, denen all die Dinge aus den Händen gefallen sind, vermutlich gerade keinen Mülleimer gefunden haben, trägt nicht zur Minderung der Strafe bei, sagt Jochen Vießmann, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung.

Strafe hin, Strafe her. Tina Aschermann, die an der Buchholzer Straße ein Geschäft betreibt, ist der Ansicht, dass es im Innenstadtbereich und insbesondere in der Fußgängerzone einfach zu wenig Mülleimer gibt. Und mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Vor allem dort, wo die Stadt Bänke aufgestellt hat, sollten sich auch Möglichkeiten befinden, um etwa den Becher vom Coffee to go entsorgen zu können, sagt sie. Nur so sei eine saubere Stadt zu gewährleisten. "Der Müll, der vor den Geschäften landet bzw. liegen bleibt, den räumen sowieso wir Inhaber weg", so Tina Aschermann.

Fachbereichsleiter Vießmann hält von dieser Argumentation nichts. "Mehr Mülleimer bedeuten nicht automatisch eine saubere Stadt", sagt er. Mehr noch. Seinen Worten zufolge denke die Stadt darüber nach, die Anzahl der Mülleimer sogar zu reduzieren. Das habe ganz praktische Gründe, so Vießmann. Zum einen könne der städtische Betriebshof nicht noch mehr Personal für die Entleerung der Müllkübel zur Verfügung stellen und zum anderen sei das Ganze natürlich ein nicht geringer Kostenfaktor für Annaberg-Buchholz.

Konkret: In der Stadt gibt es insgesamt 321 Mülleimer. Davon sind 23 Stück im Bereich der Innenstadt zu finden - 8 an der Wolkensteiner Straße, 6 an der Buchholzer und 9 rund um den Markt, sagt Betriebshofleiter Holger Lötsch. Seiner Meinung nach sind das genug. In der Stadt Aue, die im Erzgebirgskreis am ehesten mit Annaberg-Buchholz vergleichbar ist, gibt es zum Beispiel nur 163 Mülleimer, sagt Sprecherin Jana Hecker.

Über allem bei dieser Diskussion aber stehen die Kosten. Und die sind laut Lötsch erheblich. Die Entsorgung der 61 Tonnen Müll, die 2015 den städtischen Abfalleimern entnommen wurden, habe 7320 Euro gekostet. Hinzu kämen reichlich 86.500 Euro an Personal- und Fahrzeugkosten. Anhand dieser Zahlen muss die Stadt unterm Strich also fast 100.000 Euro jährlich aufbringen, nur um ihre Mülleimer zu entsorgen, die immer häufiger auch mit normalem Hausmüll befüllt werden, sagt Vießmann. Wer dabei ertappt werde, müsse mit Strafen ab 250 Euro rechnen.

Für den Fachbereichsleiter ist diese Entwicklung nicht nachvollziehbar. "Das ist eine Erziehungsfrage für mich. Ich habe gelernt, meinen Müll nicht irgendwo hinzuschmeißen, sondern ihn einzustecken und mitzunehmen, wenn eben mal kein Mülleimer da ist", sagt er. Vielen Jugendlichen aber auch Erwachsenen sei das heute völlig fremd. Ihre Zigarettenkippen landen eben neben der Bank am Eingang zur Buchholzer.