Auszeichnung: 26-Jähriger rettet Mutter und ihr Kind

Am 21. August 2016 prallte Susann Grummt mit ihrem Auto gegen einen Baum. Im Fahrzeug war auch ihr Baby und der Hund. Kristian Mauersberger fuhr zufällig an der Unfallstelle vorbei. Er überlegte nicht lang und half den Verunglückten. Kurz danach fing der VW Feuer.

Von Denise Märkisch

erschienen am 10.02.2017



Königswalde/Annaberg. Es ist ein Sonntag im August des vergangenen Jahres, als sich auf der Staatsstraße zwischen Königswalde und der Kreuzung Morgensonne das Unglück ereignet. "Ich war auf dem Weg nach Neudorf", erzählt Susann Grummt. Mit dabei sind an jedem Vormittag auch ihre kleine Tochter und der Familienhund. Plötzlich gerät Susann Grummt auf das Seitenbankett. "Und dann auch schon der Baum." Alles geschah innerhalb weniger Sekunden. Das Auto prallte gegen den Baum. "Als erstes nach dem Aufprall habe ich gedacht: Okay ich lebe, Kind schreit, lebt auch und der Hund quietscht auch, lebt also."

Zu dieser Zeit ist Kristian Mauersberger gerade auf dem Weg zu seinen Eltern in Königswalde. Er sieht den verunglückten VW und hält an. "Das Auto hat gequalmt", erinnert sich der 26-Jährige. Und ihm sei ganz schön die Muffe gegangen. Er hört, dass ein Kind schreit, tritt an das Auto heran und dann "ging alles wie von allein". Von Angst keine Spur mehr. Susann Grummt gibt ihm das Baby, danach hilft er ihr aus dem Auto. "Dann sagte sie, dass im Kofferraum noch der Hund ist." Eigentlich hat Kristian Mauersberger panische Angst vor Hunden. Doch als er das Tier aus dem Auto holt, ist davon nichts zu spüren. "Man handelt in solchen Situationen einfach intuitiv", sagt der Retter, der sich selbst gar nicht als solcher betrachtet. "Ich sehe mich nicht als Held. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort."

In der Zwischenzeit hatte das Auto auch noch Feuer gefangen. Glücklicherweise waren da bereits alle Insassen in Sicherheit und weitgehend wohl auf. Glück im Unglück. Mittlerweile hatten auch andere Autos angehalten, die Feuerwehr und ein Krankenwagen wurden verständigt. Doch trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte brannte das Auto komplett aus. Susann Grummt und ihre Tochter wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Kristian Mauersberger passte auf den Hund auf, bis ihn Susanns Eltern an der Unfallstelle abholten. Dann war der Schrecken vorbei und der Erzieher setzte seine Fahrt nach Königswalde fort. Doch sein Handeln blieb nicht unbemerkt.

Schnell verbreitete sich die Geschichte. Freunde sprachen ihren Stolz aus und auch Susann Grummt bedankte sich bei ihrem Helfer. "Wir sind sehr dankbar", sagt sie. Noch immer haben die beiden, die sich vorher nicht kannten, Kontakt. Und auch Ronny Wähner, Bürgermeister von Königswalde und Landtagsabgeordneter, hörte von dem beherzten Eingreifen. "Ich bin stolz auf Kristian Mauersberger. Ohne seine sofortige Hilfe wäre dieser Verkehrsunfall wahrscheinlich zu einem Drama geworden", sagt Wähner. Er setzte sich dafür ein, dass Mauersberger die Lebensrettermedaille des Freistaates Sachsen erhielt. Überreicht wurde sie von Innenminister Markus Ulbig. "Für mich war es selbstverständlich zu helfen. Aber ich freue mich sehr über die Anerkennung", sagt der Retter zu seiner Ehrung. Er würde es immer tun.