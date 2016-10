Das Rätsel um 14 Skelette und eine Kugel mit Loch

Auf dem Grabungsfeld des ehemaligen Annaberger Franziskanerklosters sind gestern erste Knochen freigelegt worden. Sie bergen viele Geheimnisse.

Von Antje Flath

erschienen am 21.10.2016



Annaberg-Buchholz. Auf den ersten Blick mutet es an wie ein Friedhof. Doch es ist keiner. Es ist das erste große Grabungsfeld auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters in Annaberg. Genauer gesagt der Bereich des einstigen westlichen Kreuzganges, der dem Wirtschaftstrakt zugeordnet wird. 14 in etwa gleich große Gruben sind ausgehoben, in vielen von ihnen liegen Skelette. Ein Fall für Bettina Jungklaus. Sie ist freiberufliche Anthropologin aus Berlin. Ihr erster Einsatz im Erzgebirge.

Und der hat es gleich in sich. Denn sowohl sie als auch Grabungsleiter Silvio Bock gehen davon aus, dass es nicht bei diesen 14 Knochenfunden bleiben wird. Mit bis zu 40 Skeletten rechnen die beiden Experten. Die vermuten sie insbesondere im Bereich des südlichen Kreuzganges beziehungsweise in der Nähe des Kirchenschiffes. Dieses Areal wollen die Archäologen im November genauer unter die Lupe nehmen. Doch schon jetzt steht für den Grabungsleiter fest: "Das ehemalige Franziskanerkloster ist eine außergewöhnliche Grabungsstätte." Nicht nur ihrer bisher einmaligen Größe wegen, sondern vor allem auch der sehr guten Erhaltung der Fundstücke wegen. Der Vorteil: Nach den lediglich 38 Jahren, in denen das Kloster genutzt wurde, war insbesondere die Fläche dieses Grabungsfeldes nicht wieder neu bebaut worden, lediglich als Parkplatz beziehungsweise Grünfläche genutzt worden. Ganz so optimal erhalten sind die Skelette zwar nicht, auch wenn sie seit dem Mittelalter - also dem frühen 16. Jahrhundert - unberührt in der Erde liegen. Aber da die Leichen allesamt ohne Sarg bestattet worden sind, haben unterschiedliches Erdreich und Steine vor allem ihre Spuren hinterlassen. Dennoch verraten die Funde Bettina Jungklaus auf den ersten Blick schon einiges. So hat sie beispielsweise festgestellt, dass die Verstorbenen auffällig wenig Karies hatten. "Vermutlich, weil sie viel Fleisch gegessen haben. Proteinreiche Nahrung verhindert die Bildung von Karies", erläutert sie. Dafür seien die Zähne aber insgesamt abgekauter. Das wiederum sei in der gröberen Nahrung begründet, die damals auf dem Speiseplan gestanden hat. Alle vorgefundenen Einzelheiten werden sorgfältig im Grabprotokoll festgehalten, damit keine Informationen verloren gehen. Weitere Details - wie zum Beispiel das Alter der Verstorbenen und ihr Geschlecht, aber auch Krankheiten beispielsweise - wird erst die genaue Analyse im Labor in Berlin mit sich bringen. Dorthin sind gestern noch alle Skelettteile gebracht worden - ausgemessen, geputzt und sorgfältig verpackt. Mit ersten ausführlicheren Analyseergebnissen rechnet die Expertin unterdessen frühestens im Frühjahr.

Dabei geht die Anthropologin davon aus, dass am Kloster nicht nur Mönche begraben liegen, sondern durchaus auch wohlhabende Bürger der Stadt. "Im Mittelalter wurde dem Seelenheil der Verstorbenen viel Bedeutung beigemessen. Das konnten die Mönche natürlich am besten gewährleisten. Und das haben sie sich auch gut bezahlen lassen", sagt die Berlinerin. So könnten also durchaus auch Frauen unter den Funden sein. Unterstützung bei diesem Teil der wissenschaftlichen Arbeit erhoffen sich die beiden Experten von möglichen Aufzeichnungen. Das es diese beispielsweise in Form eines Totenbuches gibt, davon ist Silvio Bock überzeugt. Unter anderem deshalb, weil die einzelnen Grabstätten nicht markiert sind.

Und dann hat es gestern noch einen ungewöhnlichen Fund gegeben: In der letzten geöffneten Grube wurde unmittelbar neben den Handknochen eine wenige Zentimeter große Kugel gefunden. Es handelt sich dabei um eine Kugel aus Feuerstein - nicht mehr ganz rund und mit einem Loch versehen. Ein Material, was aus dieser Epoche eigentlich nicht bekannt ist. Aufgrund der Lage geht Silvio Bock davon aus, dass es sich um ein Schmuckstück gehandelt hat. Genaueres dazu wird aber auch erst die spätere Analyse bringen. Deshalb wandert auch die Kugel zunächst ins Zentralmagazin des Landesamtes für Archäologie nach Dresden.