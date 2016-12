Der Exot vom Scheibenberg

Harry Melcher fällt auf, auch wenn er nicht gerade vor einer Kamera steht. Dabei führt der Wahl-Erzgebirger auf dem Pferdehof ein ganz normales Leben. Doch hin und wieder wird er zum gefragten Model. Selbst die italienische Vogue druckte ein Bild von ihm.

Von Denise Märkisch

erschienen am 27.12.2016



Scheibenberg. Wenn man sich die Modelfotos von Harry Melcher ansieht, dann ahnt man nicht, dass der 52-Jährige seinen Alltag auf einem Hof mit 30 Pferden, sieben Schweinen und vier Hunden verbringt. Doch diesen Gegensatz liebt der Wahl-Scheibenberger, der zuletzt in Freiburg lebte. Vor mehr als sechs Jahren zog Harry Melcher ins Erzgebirge. Eine Frau, Manja Krauß, war der Grund. Seitdem hilft er auf der Reitanlage mit, repariert Ställe, mistet aus. Doch sein außergewöhnliches Aussehen, die langen schwarzen Haare, das markante, fast herbe Gesicht machen ihn für Fotografen und Filmemacher interessant. Bei Harry schaut man zweimal hin, auch wenn er keine klassische Schönheit im eigentlichen Sinn ist.

Erst spät, vor gerade einmal knapp zehn Jahren, entstanden die ersten professionellen Aufnahmen von ihm. "Mit einer Freundin hatte ich ein Modelabel", erzählt Melcher. Als die Zusammenarbeit endete, waren aber noch einige Klamotten da. Um sie zu vermarkten, suchte er einen Fotografen. So entstanden die ersten Bilder. Harry Melcher erstellte für sich eine Modelkartei, lud die ersten Bilder hoch. "Nach und nach kamen immer mehr Anfragen." Mittlerweile spielte er in Musikvideos mit, wurde auf Magazincovern gedruckt, selbst in Kurzfilmen ist er zu sehen. Ein Bild eines Fotografen schaffte es sogar in die italienische Vogue. Wie kam es dazu? "Da gibt es keine große Geschichte", sagt Harry Melcher. Der Fotograf habe die Bilder an unterschiedliche Modemagazine geschickt. Der Vogue gefielen sie. So einfach.

Bei Video- und Filmproduktionen müsse der 52-Jährige meist den Bösewicht mimen. "Das ist kein Problem, ist ja nur eine Rolle." Einer bestimmten Szene gehöre er nicht an, auch wenn man ihn leicht in Richtung Metal-Musik oder Gothic-Szene einordnen könnte. "Ich bin nicht festgelegt, offen für vieles." Er selbst sieht sich ein bisschen als Freak oder Hippie. Seit Jahrzehnten ziehe er umher, jobbt mal hier, versucht mal das. Ein Vagabund, der sich seit 1997 die Haare wachsen lässt. "Ich weiß, dass sich auffalle", sagt Harry Melcher. Doch damit gerechnet, dass er mal als Model arbeitet, wenn auch nur nebenbei, habe er nicht. Aber es gefällt ihm. Etwa einmal im Monat trifft er sich mit Fotografen, fährt quer durchs Land und darüber hinaus, um an neuen Projekten mitzuwirken. Alltagstauglich sind Ergebnisse eher selten. Doch was soll's, alltäglich ist Harry Melcher schließlich auch nicht.