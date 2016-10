Ehre, wem Ehre gebührt: Stadt feiert verdienstvolle Bürger

Alle zwei Jahre werden in Ehrenfriedersdorf Preise an Menschen vergeben, die Besonderes geleistet haben. Doch dabei allein blieb es diesmal nicht.

Von Denise Märkisch

erschienen am 25.10.2016



Ehrenfriedersdorf. Man braucht sieben Mitstreiter, um einen Verein zu gründen, so sagt man. Manch einer gründet aber auch einfach sieben Vereine. Hartmut Decker ist so ein Mann. Seit Langem setzt er sich für die Schwachen in der Gesellschaft ein - sein es Kinder und Jugendliche, Langzeitarbeitslose oder Flüchtlinge. Kein Wunder also, dass einer der Ehrenpreise der Stadt Ehrenfriedersdorf, die am vergangenen Freitag verliehen wurden, an ihn ging. Wie er das alles schafft, darauf wusste Laudator Klaus Leibiger auch keine Antwort. "Der Tag hat doch nur 24 Stunden, auch für Dich", sagte Leibiger. Er nannte das Engagement des 64-Jährigen "unermüdlich, beharrlich, ideenreich". Der Ausgezeichnete selbst nannte seinen Einsatz "selbstverständlich". Daher war ihm der ganze Rummel um seine Person auch etwas unangenehm. Er gab den Dank dann auch an seine Frau und die vielen Hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfer - zum Beispiel des Vereins "Schwach und Stark" - weiter.

Der Ehrenpreis wird in der Regel in drei Kategorien vergeben. So auch diesmal. Walter Grabner ist der zweite Preisträger, der im Saal der "Burg" geehrt wurde. Er ist Mitglied der Berggrabebrüderschaft und befasst sich seit Jahren mit der Aufarbeitung der Geschichte rund um den Bergbau. "Er konnte bisher unzählige Dokumente erschließen", sagte Laudator Joachim Decker. Viel Neues und bereits Vergessenes habe er entdeckt, aufbereitet und dokumentiert. Bisherige Bilanz: rund 600 Seiten voll mit Wissen rund um dem Bergbau. "Es erfordert viel Geduld", sagte Walter Grabner. Über seine Forschungen und Recherchen, zum Beispiel über den Verbleib eines wichtigen Nachlasses, kommt er sogar mit Ländern wie Brasilien in Kontakt.

Im Bereich Wirtschaft konnte sich in diesem Jahr die Häusliche Alten- und Krankenpflege Med 2000 über die Auszeichnung freuen. Mit viel Fleiß, so sagte es Laudatorin Brigitte Wicklein, gelinge es den Chefinnen Kornelia Kreher, Dagmar Kreißig, Ina Effenberger und ihren Mitarbeitern, das Beste für ihre Patienten zu erreichen. Gerade in Zeiten, in der der demografische Wandel unumkehrbar scheint und es immer mehr ältere Menschen gibt, sei so ein Unternehmen besonders wichtig. "Menschen brauchen Menschen", so Wicklein. Und auch diese Preisträger zeigten sich bescheiden. "Ich würde jetzt lieber jemanden baden, als hier eine Rede halten zu müssen", so Kornelia Kreher. Sie und die anderen würden den Beruf sehr gern machen. "Die Arbeit ist für uns selbstverständlich."

Bürgermeisterin Silke Franzl nutzte die Gelegenheit auch gleich, um einen Sportler zu ehren, der mit seinen 19 Jahren bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen hat. Schwimmer Paul Hentschel folgte der Einladung und war sichtlich überrascht, als er auf die Bühne gerufen wurde.

Doch der Höhepunkt des Abends gehörte ganz allein einem Altbekannten, dessen Name die vergangenen Jahrzehnte eng mit der Stadt Ehrenfriedersdorf verbunden war - Frank Uhlig, der ehemalige Bürgermeister. 21 Jahre lang prägte er die Entwicklung der Stadt. In diese Zeit fallen die Sanierung des Rathauses, der Schulen, Kindergärten, der Bau eines neuen Feuerwehrdepots und noch so vieles mehr. "Es waren arbeitsreiche Jahre", sagte Ina Sonntag zu ihrem ehemaligen Chef. Um das Lebenswerk von Frank Uhlig zu ehren, wurde er nun zum Ehrenbürger ernannt. "Ich bin überglücklich", sagte der ehemalige Stadtchef sichtlich gerührt. Nie habe er gedacht, dass er 21 Jahre lang Bürgermeister von Ehrenfriedersdorf sein würde. Und zu seinen Erfolgen: "Wir haben das nur gemeinsam erreicht." Er sei stolz, hier zu sein und nach der Auszeichnung noch viel stolzer.