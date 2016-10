Erzgebirge fÃ¼r Frau Holles Dienstbeginn gewappnet

Erzgebirge für Frau Holles Dienstbeginn gewappnet

60 Fahrzeuge sind für die bevorstehende Wintersaison präpariert. 100 Mitarbeiter stehen für den Schichtbetrieb bereit. Nur Schnee ist keiner in Sicht. Der aber muss bis spätestens 2. Dezember fallen.

Von Christof Heyden

erschienen am 17.10.2016



Annaberg-Buchholz. 16 Grad Celsius, Kaffeetrinken auf der Terrasse. Das Wetter gestern hat in keiner Weise daran erinnert, dass es bereits Mitte Oktober ist. Diese Woche soll es zwar etwas kühler werden, doch Schnee ist weiterhin keiner in Sicht. Vor genau einem Jahr sah das anders aus. Am 14. Oktober 2015 musste der Winterdienst erstmalig ausrücken - bei Temperaturen um null Grad und anhaltendem Schneefall. Auch jetzt wäre das für die rund 100 Mitarbeiter in den fünf Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises kein Problem. Die Technik ist gewartet, die Salzlager sind voll, sagt Thomas Bretschneider, Referatsleiter Straßenunterhaltung im Landratsamt.

Wetterexperten wie Gerd Franze in Oberwiesenthal haben den Diensteifer der Schneemacherin Frau Holle seit Jahren fest im Blick. Demnach gilt bislang als frühester Schneefallbeginn in der Region der 4. September 2007. Der 2. Dezember 1920 ist indes als spätester Termin des einsetzenden Flockenwirbels in die Chroniken eingegangen. Und wann wird es dieses Jahr so weit sein? Wetterbeobachter Dirk Christoph aus Olbernhau wagt keinen Tipp. Er vermutet aber, dass es wieder einmal einen strengeren Winter geben wird.

Thomas Bretschneider und die Straßenwärter wissen indes berufsbedingt jeden Tag ohne das weiße Pulver zu schätzen. Denn: Der Winterdienst kostet jede Menge Steuergeld und sorgt für Emotionen, bei Mitarbeitern und vor allem bei den Autofahrern.

Zum Verantwortungsbereich der fünf Straßenmeistereien des Erzgebirgskreises zählen 335 Kilometer Bundes-, 615 Kilometer Staats- sowie 326 Kilometer Kreisstraßen. Thomas Bretschneider: "Der Winterdienst kostet uns im Materialeinsatz pro Kilometer Straße zwischen 3000 und 4000 Euro je Saison." Die Gesamtkosten einschließlich Personal würden sich zwischen 4,7 und 5 Millionen Euro belaufen. Im zurückliegenden Winter waren die Streu- und Räumdienste an rund 170 Tagen unterwegs. "Für die neue Saison stehen insgesamt 25 Fahrzeuge in den fünf Meisterbereichen sowie weitere 35 Lkw bei Dienstleistungsbetrieben bereit", so Bretschneider.

Zurzeit hat der Kreis 16.ooo Tonnen Streusalz eingelagert. "Wir kaufen bereits im Frühjahr jene Menge ein, die wir verbraucht haben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Preise attraktiver und das Salz ist verfügbar", sagt der Fachmann. "Der aus Bernburg gelieferte Rohstoff kostet brutto knapp 70 Euro pro Tonne." Er zeichne sich durch eine bestimmte Körnung aus. Im Durchschnitt werden pro Saison 14.000 Tonnen Salz und rund 2500 Tonnen Sole verbraucht. Hauptlagerort sei die autobahnnahe Salzhalle in Stollberg, die ein Fassungsvermögen von 10.000 Tonne aufweise. "Uns fordern weniger Winter mit strengem Forst. Problematischer ist wechselhaftes Wetter mit einem Auf und Ab der Temperaturen. Das verlangt einen wesentlich höheren Materialeinsatz", sagt Bretschneider. Bei Glatteis benötige man da schon einmal 500 Tonnen Salz an nur einem Tag.