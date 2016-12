Feuerwehr - Essen löst Einsatz aus

erschienen am 05.12.2016



Annaberg-Buchholz. Zu einem Wohnungsbrand ist es am Samstagabend kurz nach 20 Uhr in der Lindenstraße gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, drang schwarzer Rauch aus den Fenstern einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, die Bewohner waren bereits evakuiert. Unter dem Einsatz von Atemschutz löschten die Kameraden den Brand in der Küche mit einem Feuerlöscher - offenbar hatte ein Topf auf dem Herd das Feuer ausgelöst. Die Überreste wurden ins Freie gebracht und nochmals abgelöscht. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. (urm/mär)