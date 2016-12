Händler und Stadt ärgern sich über falsche Glühweinpreise

Der MDR testet derzeit Weihnachtsmärkte. Der Annaberger belegt bisher Platz 2. Vor allem die Preise kosteten den Sieg. Dabei ist nicht alles so teuer, wie die Auswertung vermuten lässt.

Von Denise Märkisch

erschienen am 09.12.2016



Annaberg-Buchholz. Bratwurst, Ponyreiten, Karussellfahren und Co: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kann schnell ins Geld gehen - vor allem mit Kindern. Die Preise spielen neben Atmosphäre, Unterhaltung und Service daher auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt-Test des Senders MDR 1 Radio Sachsen eine entscheidende Rolle. Am Ende kosteten sie Annaberg-Buchholz sogar den Sieg. Denn: In puncto Preise erhielt die Kreisstadt nur die Note 2,5. "Der Glühwein kostet im Schnitt 3 bis 3,50 Euro", heißt es unter anderem in der Auswertung.

Das stimmt aber nicht, sagen Stadtsprecher Matthias Förster und viele der Budenbetreiber. Immerhin ist der klassische Glühwein zum großen Teil bereits ab 2,50 Euro zu haben. "Die Preise haben sich bei uns seit Jahren nicht verändert", sagt beispielsweise Viola Rothe von der Hutz'n Stub. Und auch an vielen anderen Buden gibt es der klassischen Glühwein für 2,50 Euro zu kaufen. Für Glühwein mit Schuss, weißen Glühwein oder andere spezielle Fruchtsorten müssen die Besucher allerdings tatsächlich bis zu 3,50 Euro berappen.

Im Annaberger Glühweinhaus kostet hingegen auch der normale Glühwein mittlerweile 3 Euro. Andrea Pleil hält diesen Preis dennoch für angemessen. Zudem seien die Getränke von hoher Qualität. "Wir bekommen von unseren Kunden nur positive Resonanz", sagt sie. Außerdem werde jedes Jahr in die Bude investiert, Mitarbeiter müssen bezahlt werden, begründet sie ihre Kalkulation. "Außerdem sucht man doch den schönsten Weihnachtsmarkt und nicht den billigsten", so Pleil. Doch auch wenn der Glühwein schon für 2,50 Euro erhältlich ist, gestiegen seien die Preise dennoch, sagt eine Familie aus Frankfurt am Main, die Annaberg mit dem Weihnachtsmarkt in jeder Adventszeit einen Besuch abstattet. "Als Besucher registriert man das natürlich", so der Familienvater. Er und seine Frau können sich vorstellen, dass es für viele schwierig geworden ist, einen oder mehrere Besuche finanziell zu stemmen.

Da beim MDR-Test die Benotung nach Befragung der Besucher erfolgt, versteht Rathaussprecher Matthias Förster die Kritik an den Preisen als "Hinweis der Bürger an die Händler, den Bogen nicht zu überspannen." Unterm Strich sei man in der Stadt aber mit der Bewertung sehr zufrieden. Noch bis 22. Dezember ist der MDR auf Weihnachtsmärkten unterwegs.