Kreistag bringt Millionen auf den Weg

Der Doppeletat des Erzgebirgskreises für 2017/18 ist unter Dach und Fach. Damit wird in die Region so viel investiert wie schon lange nicht mehr. Dennoch blieb Kritik nicht aus.

Von Andreas Luksch

erschienen am 09.12.2016



Annaberg-Buchholz. In den nächsten beiden Jahren kommt das umfangreichste Investitionsprogramm der vergangenen Zeit auf den Erzgebirgskreis zu. Eingepackt ist es im Doppelhaushalt für 2017/ 2018, den der Kreistag am Mittwochabend mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Möglich wird die Investitionsoffensive insbesondere durch das millionenschwere Programm "Brücken in die Zukunft" (siehe Grafik). Mit diesen Fördermitteln von Bund und Land kann in den nächsten beiden Jahren umfangreich in Schulen, Kreisstraßen und andere Landkreiseinrichtungen investiert werden. Neben laufenden Investitionen, beispielsweise in das Sparkassen-Erzgebirgsstadion, ragen etwa im Hochbau die Projekte "Umbau und Sanierung Bergbaumuseum Oelsnitz" (17,25 Millionen Euro bis 2022) sowie "Neubau und Sanierung Sporthalle mit Außensportanlage am Clemens-Winkler-Gymnasium Aue" (5,3 Millionen Euro bis 2019) heraus. Aber auch bei den Kreisstraßen soll es ein Rekordprogramm geben - so die Fördermittel rechtzeitig eintreffen. Zudem wird die Förderung für freie Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe deutlich erhöht. Dafür stehen insgesamt 1,3 Millionen Euro mehr zur Verfügung als im Doppeletat von 2015/16. Auch die allgemeine Sportförderung wird erhöht - von jährlich 400.000 Euro in den Jahren 2015 und 2016 auf jährlich 450.000 Euro in den beiden folgenden Jahren.

Bei all dem will der Erzgebirgskreis sogar ohne neue Kredite auskommen. Lediglich die letzte Tranche in Höhe von fünf Millionen Euro zur Finanzierung des Umbaus des "Sparkassen-Erzgebirgsstadions" soll 2017 zum Einsatz kommen. Und da in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 Kredittilgungen von etwa 10,6 Millionen Euro geleistet werden sollen, könnte sich die Verschuldung bis Ende 2018 auf dann etwa 65,7 Millionen Euro reduzieren.

Trotz dieser positiven Signale gab es zehn Gegenstimmen zum Doppeletat. Diese kamen insbesondere aus den Reihen der AfD, NPD und Grünen. Zudem gab es zwölf Stimmenthaltungen insbesondere von SPD- und Linke-Kreisräten. Hauptgrund für die Grünen: der Neubau des Auer Fußballstadions. Während die AfD unter anderem kritisierte, dass der Kreistag beim Großteil der Ausgaben, so auch zum Thema Asyl, überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit habe, sattelte die NPD noch eins drauf, indem sie von einem "Etat für Fremde" sprach. "Hier werden Grenzen überschritten", wies CDU-Fraktionschef Silvio Krauße diese Sichtweise zurück. Unter Verweis auf die vielen Investitionen in die Infrastruktur tue man vielmehr "sehr viel im Rahmen der Möglichkeiten". Frank Dahms brachte jedoch für Die Linke erneut die Übernahme der Elternanteile für den Schulbus ins Spiel. "Da hätten wir sicher Spielraum", glaubt er und hofft, dass das Thema später Beachtung findet. Die Freien Wähler sahen die Kreisumlage als Problem. "Ziel muss sein, die Belastung der Kommunen so gering wie möglich zu halten", sagte Fraktionschef Jürgen Förster. Mit der Kreisverwaltung sei bereits vereinbart, die Finanzkraft von Kreis und Gemeinde im Auge zu behalten.

Für Landrat Frank Vogel (CDU) keine Frage. Er verwies darauf, dass sich der Kreisetat "hervorragend" entwickelt habe. Nach Fehlbeträgen 2008 und Konsolidierungsetats habe man nun Haushaltsstabilität.