Länger geht nicht: Annaberger Weihnachtsmarkt dauert 29 Tage

Für die schönste Jahreszeit im Erzgebirge hat sich die Kreisstadt wieder viele Neuerungen einfallen lassen. Eine Schauwerkstatt und Wichtel zum Mitnehmen gehören dazu. Und dann gibt es noch jede Menge kleines Geld ...

Von Thomas Wittig

erschienen am 15.11.2016



Annaberg-Buchholz. Der Weihnachtsbaum steht. Die letzten Buden werden angeliefert. Vereinzelt hat bereits das Schmücken dieser begonnen. Die Einrichtung der mehr als 80 kleinen Verkaufsstände folgt als Nächstes. Zehn Tage verbleiben dafür. Dann heißt es wieder: "Wenn de Männeln erwachen".

Unter diesem Motto findet am 25. November, 17 Uhr das Anschieben der Pyramide statt, das den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. Und der dauert in diesem Jahr 29 Tage - länger geht nicht, sagte Kristin Baden-Walther von der Stadtverwaltung zur gestrigen Pressekonferenz. Dass trotz dieser langen Zeit keine Langeweile aufkommt, dafür sorgen jede Menge Veranstaltungen sowie wiederum viele Angebote, die erstmals und teilweise exklusiv in der Kreisstadt zu erleben sind. Dazu zählen als optische Reize komplett neue Buden wie "De Stub" vom Ratskeller oder "De Karzelhütt" von der Neudorfer Firma Huss Räucherkerzen. Auch die Drechslerei Kuhnert aus Steinberg stellt sich neu auf und kommt mit einer Schauwerkstatt auf den Annaberger Weihnachtsmarkt. Zudem bietet die Firma erstmals und exklusiv die neuen "Annaberger Weihnachtswichtel" sowie drei Nachbildungen des 24-teiligen mechanischen Wichtelkalenders an, der am 26. November vom Weihnachtsmann und seinem Gefolge feierlich geöffnet wird. Sammler dürfen sich außerdem auf eine neue Weihnachtsmarkttasse freuen. Deren 14. Auflage kommt in schwarz daher und bietet mit dem Waldarbeiter und dem Fleischer zwei weitere Motive der Bergmännischen Krippe. Außerdem wird ein neuer Annaberger Faltstern angeboten werden, der nur auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich ist, so Kristin Baden-Walther.

Aber nicht nur die Augen sollen angesprochen werden, auch der Gaumen. Unter dem Motto "Essen wie von Omas Herd" bieten die Wirte des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr sechs verschiedene Kreationen der Linsensuppe an. Auf Wunsch gibt es an den Buden auch die jeweiligen Rezepte zum Nachkochen. Diese Speise ist im Erzgebirge ein fester Bestandteil des Heiligabend-Essens, des sogenannten Neinerlaa. Dabei stehen der Überlieferung nach Linsen für kleines Geld, das einem im neuen Jahr nicht ausgehen soll und Klöße für großes Geld. Auch Fernsehkoch Christian Henze, der am 1. Dezember, 16 Uhr mit seiner Kochshow auf der großen Bühne des Weihnachtsmarktes zu Gast sein wird, nimmt sich der Linsensuppe an.

Zum Bergmannsadvent am 4. Dezember dürfen sich Einwohner und Gäste auf eine neue Inszenierung der Bergmännischen Krippe vor historischen Stadtmotiven in der Bergkirche freuen. Sie zeigen jene Zeit des 19. Jahrhunderts, nach denen die Figuren sowie ihre Kleidung gestaltet wurden. Am gleichen Tag lädt das Erzgebirgsmuseum zum Barbara-Tag mit Sonderführungen unter Tage ein. Erstmals werden zudem die Innenhöfe des Erzgebirgsmuseums sowie von Steinmetz Wagler geöffnet und bewirtschaftet.

Der Besuchermagnet des Annaberger Weihnachtsmarkt schlechthin aber wird auch dieses Jahr wieder die größte Bergparade der Adventszeit werden. Diese findet traditionsgemäß am 4. Advent statt und soll erneut rund 1000 Trachtenträger - davon mehr als 250 Bergmusiker - aus ganz Deutschland und der Tschechischen Republik vereinen.

Das und vieles mehr hat die Kreisstadt zwischen dem 25. November und 23. Dezember geplant. "Es ist für uns ein riesen Anspruch, das Niveau unseres Weihnachtsmarktes zu halten beziehungsweise uns weiter zu entwickeln", sagte Oberbürgermeister Rolf Schmidt. Er verwies dabei auf erste Preise bei Rankings von MDR 1 Radio Sachsen und der Frankfurter Messe "Christmas World" im vergangenen Jahr.