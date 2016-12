Lichterdorf nutzte zuerst Glühlampen

Wer hat eigentlich erstmals im Erzgebirge den Weihnachtsbaum elektrisch beleuchtet? Diese Frage beschäftigte Wolfgang Süß genauso, wie er nachforschte, seit wann Fensterbretter im Heimatort Königswalde erstrahlen.

Von Christof Heyden

erschienen am 06.12.2016



Königswalde. Wolfgang Süß war neugierig: Wer beleuchtete erstmals den Weihnachtsbaum im Erzgebirge mit elektrischem Licht? Der Königswalder machte sich ans Stöbern. Und stellte fest: Die Annaberger beanspruchen seit 1926 für sich, den ersten mit elektrischen Licht illuminierten Weihnachtsbaum öffentlich im Obererzgebirge aufgestellt zu haben. "Der Beleg ist die Meldung mit Foto im Annaberger Tageblatt vom 31. Dezember 1926", schreibt der 65-Jährige in seinem jüngsten Beitrag für das heimische Amtsblatt. "Am 15. Dezember 1926 wurde der Baum vom Bürgerbund Annaberg aufgestellt." Laut Pressebericht bot "der strahlende Lichterbaum einen reizvollen Anblick und die abendlichen musikalischen Darbietungen wurden von der Einwohnerschaft dankbar angenommen".

Umso erstaunter war der Vorsitzende des Schnitzvereins Königswalde, dass er in den Archiven und in Gesprächen mit Chronisten erfuhr, dass offenbar vielmehr Mauersberg für sich beanspruchen kann, erstmals einen elektrisch beleuchteten Weihnachtsbaum in hiesiger Region aufgestellt zu haben. "Als 1924 in Mauersberg der Schnitz- und Krippenverein gegründet wurde, stellten die Vereinsmitglieder einen öffentlichen Christbaum mit elektrischer Beleuchtung vor Löschners Gasthaus, dem heutigen Museum, auf", sagt Süß. Diesen Vermerk in dem erhaltenen Protokollbuch des Vereines bestätigt der Mauersberger Chronist Karl-Heinz Melzer.

Eine alte Ansichtskarte von Schneeberg weckte ebenso das Interesse des Königswalders. "Die zeigt den festlich erleuchteten Marktplatz. In allen Fenstern ist deutlich elektrische Fensterbeleuchtung zu erkennen. Einfache Lichterreihen auf geraden Leisten." Dieser Fotobeleg bestärkt Wolfgang Süß, dass die "Weihnachtsschau 1938/39" mit der Festbeleuchtung als erstmaliges Ereignis gelten dürfte, einen Marktbereich zu illuminieren. Laut seiner Recherchen habe das Schneeberger Lichtl-Fest darin seinen Ursprung.

Als Autor für das Amtsblatt hat er auch untersucht, wie in seiner Heimatgemeinde das Licht in die guten Stuben kam. "Denn kostbar war damals eine einfache Kerze." Er gibt zu bedenken, dass vielleicht auch Johanne Amalie von Elterlein in ihrem Heilig-Obnd-Lied darauf anspielt: "Iech hob mr ah e Lichtl kaaft für 22 Pfeng!" Der Chronist hat nachgerechnet: 1 Taler war damals der Wochenlohn, das sind 300 Pfennige, umgerechnet waren das drei Stundenlöhne für eine einzige Kerze. "Unbezahlbar blieben die teuren Bienenwachskerzen. Nur die aus minderwertigen tierischen Fetten hergestellten, vom Erzgebirger Inseltlichter genannte Kerzen waren jene, die man sich leisten konnte", so Wolfgang Süß. Die Bergleute benutzten dieses Fett als Brennstoff für ihre Froschlampen. Und Inselt könne man auch essen. "Das Licht isst mit" , lautet daher ein Ausspruch. "Was man täglich zur Beleuchtung an Fett brauchte, hätte fast einen Erwachsenen ernährt."

1904 kam Licht nach Königswalde: der Ort erhielt 19 Petroleumlaternen als Straßenbeleuchtung. "Und Silvester 1909 brannten die ersten elektrische Lampen im Ort, ab dem 29.10.1911 die ersten elektrischen Straßenlampen." Vor 1945 habe es keine elektrische Fensterbeleuchtung im Ort gegeben. "Erst in den 1950er Jahren kam das auf. Gut kann ich mich noch erinnern, als in der Vorweihnachtszeit Familienväter zu meinem Vater in die Stellmacher-Werkstatt kamen und sich dünne Leisten für die Fensterbeleuchtung machen ließen", so Süß.

Damals waren einfache gerade Beleuchtungen üblich. Die Leisten habe man zwischen die Doppelfenster mit Pappe oder einem Keil in der Fensterlaibung festgeklemmt, meist wurde eine Christbaumbeleuchtung geteilt und die Fassungen mit ihrer Halterung an die Leisten geklemmt. "Der Platz zwischen den Doppelfenstern wurde mit Moos oder Watte abgedichtet und mit gebastelten Massefiguren und Tieren ausgeschmückt. Auf die Leisten kam dann noch Watte oder Glitzerwatte, die es später auch als zugeschnittene Streifen zu kaufen gab."