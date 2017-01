Mediator soll den Dauerstreit am Fichtelberg schlichten

Klirrende Kälte herrscht im größten Skigebiet Ostdeutschlands und es kocht der Unmut: über den Riss, der den Ort seit Jahren spaltet.

Von Gabi Thieme

erschienen am 23.01.2017



Oberwiesenthal. Sachsen bleibt bei seiner Förderpraxis, dass Kommunen und kommunale Eigenbetriebe keine Fördermittel für Investitionen in touristische Infrastruktur erhalten. Das bestätigte Frank Ortmann, zuständiger Referatsleiter im sächsischen Wirtschaftsministerium der "Freien Presse". In der Vergangenheit hatte es vor allem aus kleineren Kommunen in ganz Sachsen immer wieder Kritik an der Abschaffung der Vergabepraxis gegeben, die noch bis in die 2000er-Jahre gang und gäbe war. "Wir dürfen mit öffentlichen Mitteln Wettbewerb nicht fördern", sagte Ortmann am Rande eines Treffens von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mit rund 40 Unternehmern und Touristikern in Oberwiesenthal. Fördermittel an private Unternehmen auszureichen, wenn sie zum Beispiel eine Seilbahn oder einen Campingplatz bauen wollen, sei dagegen kein Problem.

Insofern kann die kommunale Fichtelbergschwebebahngesellschaft (FSB) auch keinerlei Zuschüsse vom Land erwarten, sollte sie gegen die Widerstände von Umweltverbänden zumindest erst einmal eines ihrer zwei Seilbahnprojekte umsetzen dürfen. "Uns läuft die Zeit davon", sagte auch Hotelier Jens Weißflog, der seit 20 Jahren am Hang des Fichtelbergs ein Hotel betreibt. "Unser Skigebiet ist veraltet." Es müssten neue Lifte gebaut werden, die Beschneiungsanlage sei uneffektiv. "Die Leute wollen Service, und Tschechien macht vor, wie das geht." Was Oberwiesenthal aber vor allem brauche, sei ein Tourismus-Masterplan, in dem festgeschrieben werde, wo der bedeutendste Wintersportort Ostdeutschlands in den nächsten 15 bis 20 Jahren stehen will: mit Angeboten für den Winter, wenn der Schnee immer weniger wird, und unabdingbaren Angeboten für den Sommer. "So ein Plan wird den Klimawandel nicht aufhalten. Aber er hilft uns, sich darauf vorzubereiten", sagte Weißflog.

Die höchstgelegene Stadt Ostdeutschlands, Oberwiesenthal, deren Einwohnerzahl sich seit 1990 auf rund 2200 halbiert hat, lebt vom Tourismus. Doch die aktuell 4100 Gästebetten sind nur an Wintertagen wie jetzt gut belegt. Seit 2012 sank die durchschnittliche Bettenauslastung laut dem Statistischen Landesamt Kamenz von 51,4 auf 44,6 Prozent im Jahr 2015. Kamen 2012 knapp 169.000 Übernachtungsgäste, so waren es 2015 nur noch 132.400. In einem ähnlichen Verhältnis sanken innerhalb von vier Jahren die Übernachtungszahlen: von 581.000 auf 481.000. Damit einher seien deutliche Einnahmeverluste gegangen - trotz 500.000 Tagesgästen im Jahr, bestätigt Bürgermeister Mirko Ernst, der um eine positive Außendarstellung seines Ortes - auch gegenüber dem Wirtschaftsminister - sichtlich bemüht ist. Trotzdem oder gerade deshalb hagelte es bei dem Treffen viel Kritik an der Arbeit im Rathaus. Die Stadt verwalte Stillstand, heißt ein Vorwurf. Stadträte wie Siegfried Kuhnt halten dagegen, man könne nicht immer nur von der Stadt fordern. "Wir brauchen vielmehr das Geld und die Initiativen von privaten Unternehmen. Jeder, der sich einbringt, partizipiert am Ende davon", sagte der Pensionsbesitzer. Er forderte mehr Gemeinsamkeit.

Ob es die in Oberwiesenthal noch einmal geben wird, scheint fraglich. Zwar blieb die Diskussion sachlich, aber sie offenbarte, dass seit Jahren ein tiefer Riss durch den Ort geht. Selbst Minister Dulig stellte deshalb die Frage in den Raum: "Gibt es hier überhaupt ein gemeinsames Grundverständnis über das Ziel?"

Dieses formulierte nicht etwa ein Ortsansässiger, sondern der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, Hans-Jürgen Goller, aus Dresden: "Keine Kommune in Sachsen ist so vom Tourismus abhängig wie Oberwiesenthal. Auch Top-Ziele in anderen Gegenden Europas müssen sich dem Ganzjahrestourismus stellen. Dazu müssen Sie sich zusammensetzen und die nötigen Schritte tun." Ende der 1990er-Jahre sei viel gemacht worden, aber inzwischen seien Nachholeinvestitionen dringend nötig. Goller forderte die Unternehmer auf, dazu die Möglichkeiten des Gesetzgebers zu nutzen.

Michael Süß von der Vereinigten Skischule meinte, dass das kommunale Schwebebahnunternehmen zumindest teilprivatisiert werden müsse, damit Investitionen förderfähig seien. "Das entscheidet, ob wir den Anschluss an Tschechien noch finden. Wenn das nicht gelingt, verlieren wir Gäste und Geld."

Wirtschaftsminister Dulig versprach, dem Ort dabei zu helfen, seine Probleme zu lösen. Als drängendstes Problem sah er aber das, worum ihn Landrat Frank Vogel (CDU) zuvor gebeten hatte: "Oberwiesenthal braucht einen Mediator, der von allen Seiten akzeptiert wird. Sonst geht hier alles den Bach runter, auch das, was bisher erreicht ist." Vogel kritisierte außerdem, dass Oberwiesenthal zu sehr in der Vergangenheit lebt und sich vor allem damit befasse, was wer vor Jahren falsch gemacht habe.