Mehrfamilienhaus in Flammen - elf Menschen verletzt

erschienen am 26.08.2016



Ehrenfriedersdorf. Elf Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Neumarkt in Ehrenfriedersdorf verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. Eine Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei in Chemnitz am Freitagmorgen mitteilte. Zunächst war die Rede von zwölf Verletzten.

Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 4 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes in der Innenstadt aus. Das Haus musste geräumt werden. Elf Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Die 47-jährige Mieterin derBrandwohnung erlitt schwere Verletzungen. Die geretteten und evakuierten Personen standen wenig bekleidet im Freien und wurden mit Decken gewärmt. Neben den Bewohnern konnte ein Hund aus dem Haus gerettet werden, ein weiterer Hund verbrannte in der Brandwohnung. Insgesamt zwei Quartiere sind nicht mehr bewohnbar. Die Brandwohnung wurde völlig zerstört.

Im Einsatz waren rund 70 Kameraden der Feuerwehren aus Ehrenfriedersdorf, Schönfeld, Geyer, Thum sowie der diensthabende Kreisbrandmeister, der Leitende Notarzt zahlreiche Rettungswagen und die Polizei. Die B 95 blieb für die Löscharbeiten über zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Einsatzleiter Alexander Heßmann betonte, wie wichtig Brandmelder sind, denn dieser habe den Bewohnern vergangene Nacht das Leben gerettet. (bemä/dpa/fp)