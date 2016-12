Nach dem Großbrand: Landwirt schöpft wieder Hoffnung

In der Nacht zum 5. Mai dieses Jahres brach am "Heiteren Blick" in einem Kuhstall ein Feuer aus. 100 Tiere mussten in Sicherheit gebracht werden, zwei Kühe wurden verletzt. Der Schaden ging in die Hunderttausende. Seitdem ist viel passiert. Die Kühe haben wieder ein Dach über dem Kopf. Doch die Angst bleibt.

Von Denise Märkisch

erschienen am 22.12.2016



Schlettau. Armin Greifenhagen und seine Frau Andrea können wieder lächeln. An der Stelle, wo vor mehr als einem halben Jahr nur noch die Überreste eines Stalls und Lagergebäudes zu sehen waren, ist mittlerweile ein neuer Stall entstanden. Licht durchflutet das Gebäude, frische Luft strömt herein. "Es ist jetzt alles viel heller und moderner", sagt der Landwirt und ein bisschen Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Die Milchkühe, Jungtiere und Kälber fühlen sich sehr wohl, so Armin Greifenhagen. Es geht wieder aufwärts. Doch die Nacht, in der das Leben der Greifenhagens erschüttert wurde, ist noch allgegenwärtig.

Rückblick: In der Nacht zum Himmelfahrtstag am 5. Mai wird Armin Greifenhagen von einem seltsamen Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Zu diesem Zeitpunkt steht der Stall, in dem sich etwa 100 Kühe aufhalten, bereits in Flammen. Dem Landwirt und seiner Familie, auch die erwachsenen Kinder arbeiten auf dem Landwirtschaftsgut an der Alten Buchholzer Straße zwischen Buchholz und Schlettau, rennen sofort nach draußen. Die Tiere können gerettet werden. Doch der Stall und ein Lager brennen nieder. Stroh- und Heuballen, Kraftfutter, Fahrzeuge und Maschinen werden zerstört. Die Flammen verschonen nichts. Auch nach dem Großeinsatz der Feuerwehren in jener Nacht müssen die Einsatzkräfte immer wieder zu dem Landwirtschaftsgut ausrücken, um Glutnester und erneut entflammte Strohballen zu löschen. Schnell steht fest, dass ein Brandstifter am Werk war. Für die Familie stürzt eine Welt zusammen.

Doch das Leben musste weitergehen. Die Tiere kamen auf die Weide. Zum Glück war Sommer. "Monatelang haben wir die Kühe durch die Ruine zur Melkanlage getrieben." Bauern aus der Nachbarschaft, der Tierarzt, Freunde, Bekannte, Baufirmen und viele mehr boten Hilfe und Unterstützung an. "Sie haben uns nicht nur finanziell geholfen, sondern uns auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden", erzählt Andrea Greifenhagen. Man könne ihnen gar nicht genug danken. Noch immer sind die Greifenhagens von der Hilfe überwältigt. Auch die Behörden brachten viel Verständnis auf, erteilten unter anderem schnell eine vorläufige Baugenehmigung.

Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, konnte Ende Juli der Bau des neuen Stalls beginnen. Ein Großteil des Geldes zahlte die Versicherung. Ganz ohne Kredit ging es am Ende aber doch nicht. Bei all dem Unglück spielte der Familie aber dann doch noch etwas Glück in die Karten. Andere Landwirtschaftsunternehmen, die ebenfalls einen Stall-Neubau im Blick hatten, verschoben ihre Pläne aus wirtschaftlichen Gründen. Nur dadurch konnten die Schlettauer kurzfristig eine Firma finden, die auf Ställe und Ähnliches spezialisiert ist und sämtliche Arbeiten aus einer Hand erledigte. Trotzdem: "Wir saßen die ganze Zeit wie auf Kohlen", sagt Armin Greifenhagen. Immerhin konnten die Kühe nicht ewig auf der Weide bleiben. Wäre der neue Stall nicht rechtzeitig fertig geworden, hätten die Kühe in einem anderen Stall untergebracht werden müssen, was wiederum mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen wäre. Ende Oktober die Erleichterung, der neue Stall war fertig. Mehr als eine halbe Million Euro hat der Wiederaufbau gekostet.

Und auch wenn heute äußerlich kaum noch etwas an die schreckliche Nacht Anfang Mai erinnert, in den Köpfen ist das Ereignis noch immer präsent. "Sobald man ein Knacken oder ein anderes Geräusch wahrnimmt, ist man wach", sagt Andrea Greifenhagen. Zu groß ist die Angst, dass wieder etwas geschieht. Doch der Neuanfang ist gemacht und die Familie hat wieder Hoffnung geschöpft.