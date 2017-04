Platzprobleme in der Schule: Stadt prüft Containerlösung

Seit diesem Schuljahr findet in der Bergstadt jahrgangsübergreifender Unterricht statt. Um das Konzept langfristig umsetzen zu können, soll eine Bildungs- und Begegnungsstätte entstehen. Doch der Baustart verzögert sich, weil die Fördermittel noch immer nicht bewilligt sind. Nun muss eine Zwischenlösung her.

Von Denise Märkisch

erschienen am 06.04.2017



Scheibenberg. Das neue Konzept an der Christian-Lehmann-Grundschule in Scheibenberg ist angelaufen. Seit Beginn des Schuljahres im August 2016 lernen die ersten und zweiten Klassen jahrgangsübergreifend. Den derzeitigen Klassen drei und vier wird der Unterrichtsstoff noch in ihren jeweiligen Altersklassen vermittelt. Nach und nach, das heißt mit der Einschulung neuer Erstklässler und dem Nachrücken der älteren Schüler, wird sich das Konzept aber auf die gesamte Grundschule ausweiten.

Um ideale Bedingungen für diese besondere Unterrichtsform zu schaffen, will die Stadt eine Bildungs- und Begegnungsstätte bauen. Das Mehrzweckgebäude mit Turnhalle soll unter anderem als Versammlungsraum dienen. Zudem sind zusätzliche Klassenräume für den jahrgangsüberreifenden Unterricht sowie Horträume vorgesehen. Die veranschlagten Kosten liegen bei knapp vier Millionen Euro. Als die Planer das Bauvorhaben im September 2015 dem Stadtrat vorstellten, sprachen sie von einem möglichen Fertigstellungstermin im September 2017. Doch bis heute konnte das Projekt nicht angegangen werden. Das liegt laut Bürgermeister Michael Staib unter anderem daran, dass der Fördermittelantrag, der im Sommer 2015 gestellt wurde, noch immer nicht bewilligt ist. Die Stadt hängt sozusagen in der Luft. "Damals hieß es, wir könnten mit einer 70- bis 75-prozentigen Förderung rechnen", erklärte er jüngst im Stadtrat. Passiert ist bisher nichts.

Doch für den jahrgangsübergreifenden Unterricht braucht die Schule dringend mehr Räume. Der Grund: Zwar werden die Kinder der Klassen eins und zwei zusammen unterrichtet, aber eben nicht immer. Um bestimmte Inhalte zu vermitteln, werden die Schüler auch aufgeteilt. Dafür fehlt Platz. Ein Plan B muss her. Was allerdings nicht heißen soll, dass die Bildungs- und Begegnungsstätte ad acta gelegt wird. Vielmehr gehe es um eine Übergangslösung, bis der Komplex endlich gebaut werden kann.

Um eine Lösung zu finden, werden derzeit sämtliche in der Stadt zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten geprüft. Auch der Ratssaal, das ehemalige Amtsgericht und das Sonnentürzimmer werden laut Michael Staib mit einbezogen. Doch der Ratssaal scheidet offenbar bereits aus brandschutztechnischen Gründen für den Schulunterricht aus. Als Alternative könnte sich der Stadtchef auch eine Containerlösung vorstellen. Wie teuer das allerdings werden wird, steht noch nicht fest. Michael Staib hofft, eventuell eine günstige Variante zu finden oder eine Förderung zu erhalten. So oder so, bis spätestens Ende 2018 müsse eine Lösung für das Platzproblem gefunden sein.

Die Scheibenberger Grundschule besuchen derzeit 84 Mädchen und Jungen. Aufgrund des jahrgangsübergreifenden Angebots sei die Schülerzahl sogar um 13 Prozent gestiegen. Tendenz weiter steigend. Mittlerweile besuchen auch Kinder aus benachbarten Gemeinden die Einrichtung. Und das spezielle Konzept wirke sich sehr positiv zum Beispiel auf das Sozialverhalten der Kinder aus. "Wer anderem etwas erklären kann, der hat es auch selbst verstanden", so Staib. Eins steht fest. Stadtrat und Verwaltung wollen am jahrgangsübergreifenden Unterricht und der Bildungs- und Begegnungsstätte festhalten. Auch wenn Letzteres noch etwas dauert.