Rechnungshof watscht RVE ab: Fernreisen künftig gestrichen

Die Regionalverkehr Erzgebirge GmbH setzt ihren Fuhrpark nicht regelkonform ein. Viele Zusatzangebote fallen deshalb ab kommendem Jahr komplett weg.

Von Andreas Luksch

erschienen am 14.12.2016



Annaberg-Buchholz. Diese Parameter können sich sehen lassen: Mit seinen mehr als 260 Bussen ist der Regionalverkehr Erzgebirge (RVE) auf 143 Linien des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Region unterwegs und befördert dabei auf dem insgesamt 3100 Kilometer langen Streckennetz jährlich etwa 15 Millionen Fahrgäste.

Dennoch war der Fuhrpark der GmbH, deren alleiniger Gesellschafter der Erzgebirgskreis ist, offenbar nicht ausgelastet und begab sich nach Ansicht des Sächsischen Rechnungshofes auf Abwege. So habe man im Fernlinienverkehr mit einem anderen Unternehmen vier Ostseelinien betrieben, auf denen Subunternehmer zum Einsatz kamen. Die Fernlinie nach Prag bediente die Verkehrsgesellschaft sogar selbst. Die Betreibung des Fernlinienverkehrs, so das Urteil des Rechnungshofes im Jahresbericht 2016, sei aber laut Personenbeförderungsgesetz weder vom öffentlichen noch vom Gesellschafterzweck gedeckt. Beim Fernlinienverkehr sei insbesondere die Regionalität und somit das Örtlichkeitsprinzip nicht erfüllt. So habe das Unternehmen beispielsweise 2014 insgesamt 112 Mehrtagesreisen unter anderem nach Brüssel, London und Lille angeboten. Auch eine achttägige Flugreise auf die Insel Madeira war dabei.

Geschäftsführer Roland Richter ist über die Kritik verwundert. Diese Reisen würden schon seit 1992 mit eigenem Katalog unter der Dachmarke "Reise Genuss" angeboten. Sie seien "ein historisch gewachsener Bestandteil" der RVE, die 2011 aus dem Zusammenschluss von Autobus GmbH Sachsen und BVO hervorging. Und: "Diese Form von Fahrten gibt es auch in anderen Verkehrsunternehmen." Der Einsatz der Busse auch im Mietbusverkehr führe zu höherer Auslastung der Fahrzeuge, verringere die Standzeiten und mache so eine höhere Kostendeckung möglich. Auch die Kritik an der Madeira-Reise kann Richter nicht so recht nachvollziehen: Die Leistung des RVE habe aus dem Bustransfer zum und vom Flughafen bestanden.

Trotzdem wird die RVE nun das Geschäftsfeld aufgeben. Ab 2017 tritt das Unternehmen nicht mehr als Eigenveranstalter im Bereich der Tagesfahrten und Ferienzielreisen auf. "Das heißt, es wird kein eigener Reisekatalog mehr angeboten", so Richter. Darüber hinaus stellt die RVE ab 2017 auch ihren Fernbusverkehr an die Ostsee ein. Bereits in diesem Jahr wurden die Fernbuslinien nach Prag und auf den Darß nicht mehr bedient.

Richter weist jedoch darauf hin, dass die Service- bzw. Kundenbüros der RVE in Annaberg-Buchholz, Aue, Zschopau und Chemnitz bestehen bleiben, da deren Hauptaufgabe das ÖPNV-Geschäft, so der Fahrscheinverkauf oder die Fahrplanauskunft, ist. Darüber hinaus fungieren die Servicebüros unter anderem auch als Agenturen für den Verkauf von Fernbustickets.

Der Reise- und Fernbusverkehr war durchaus ein einträgliches Geschäft für die RVE. Dieses und vergangenes Jahr waren jeweils 35 Mehrtages- und 150 Tagesreisen im Angebot. 2015 wurden damit etwa 600.000 Euro Umsatz erwirtschaftet. Auch dieses Jahr soll diese Summe zu Buche schlagen. Deshalb wird sich der RVE auch nicht ganz aus dem Mietbusverkehr verabschieden. Laut Richter könnten die Busse weiter von Privatpersonen, Vereinen, Gruppen, Firmen, Institutionen, Schulen, Kindergärten angemietet werden. Fahrzeuge würden dadurch effektiver ausgelastet und Standzeiten vermieden, so Richter zur künftigen, gesetzeskonformen Strategie.