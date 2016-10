RegenbogenstÃ¼hle, ein eigener Bach und ein Happy-End

Regenbogenstühle, ein eigener Bach und ein Happy-End

Die Preisträger der Gartenmeisterschaft des RHG-Marktes und der "Freien Presse" Annaberg stehen fest. Für eine Familie folgt der Sieg auf siebenfaches Unglück.

Von Julia Keller

erschienen am 10.10.2016



Annaberg-Buchholz. Dietmar Tuchscheerer strahlt über das ganze Gesicht, als er im RHG-Markt Annaberg die Urkunde entgegennimmt. Er und seine Frau gehören zu den 13 Besten der insgesamt 80 Gartenmeisterschaftsteilnehmer. Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als gäbe es im Gartenjahr 2016 wenig Grund zur Freude für die Familie.

Sieben Mal stand der Garten in Tannenberg im Frühjahr unter Wasser. Bei der schlimmsten Überschwemmung kam der Gartenteich das Hanggrundstück hinabgeschwommen. Die Wassermassen hoben die Gartenhütte an und ließen sie wieder fallen. Der Riss in der Fassade ist nicht der einzige Schaden, der dabei zurückblieb: Meerschweinchen Rosi, das im Stall vor der Hütte wohnte, überlebte den Schrecken wegen der Naturgewalt nicht. Das Tier hörte auf zu fressen und starb zwei Wochen nach dem Hochwasser.

Doch die Pflanze Langer Heinrich im Blumenbeet von Regina und Dietmar Tuchscheerer zeigte dem Paar, dass die Natur die Kraft und den Willen hat, für ein Happy-End zu sorgen. Im Frühsommer war die Blume noch vom Wasser umgeknickt und völlig überspült worden - einige Wochen später reckte sie ihre höchste Blüte mehr als 2,80 Meter weit gen Himmel. Nach dem Fototermin mit der Presse wuchs der Lange Heinrich weiter, die Familie musste ihm eine neue Stütze bauen.

Für den Riesen-Heinrich, der aus den Fluten aufgestiegen ist, belegte Familie Tuchscheerer am Samstag den ersten Platz der Kategorie Blumen/Exoten der Gartenmeisterschaft des RHG-Marktes und der "Freien Presse" Annaberg. Der Preis: eine stabile Metall-Gartenbank mit einer Sitzfläche aus Holz und ein Gartenbuch aus dem "Freie-Presse"-Shop, das noch per Post zugestellt wird.

Die Bank kommt in einen Garten, in dem noch die Sandsäcke liegen und vereinzelte Schlammreste an die Wassermassen des Sommers erinnern. Und sie ist ein passender Gewinn, sagt Dietmar Tuchscheerer: Ist doch die alte Bank beim Hochwasser kaputt gegangen. Der Preis hilft der Familie also beim Neuanfang.