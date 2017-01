Stoßgebete für einen Parkplatz: Der Kampf der Pflegedienste

Der Winter hat das Erzgebirge fest im Griff. Mit Fräsen versuchen die Kommunen den Schneemassen Herr zu werden. Doch noch immer haben es Autofahrer schwer - vor allem diejenigen, die von Berufswegen pünktlich sein müssen. "Freie Presse" war mit einem ambulanten Dienst unterwegs.

Von Denise Märkisch

Schönfeld. So viel Schnee haben die Erzgebirger lange nicht mehr gesehen. Auch wenn viele behaupten, dass es sich um einen ganz normalen Winter handelt, bringen die Schneemassen dann doch den ein oder anderen zum Verzweifeln. Busunternehmen, Müllabfuhr und all die anderen, die aufgrund ihres Berufes ständig auf den Straßen der Region unterwegs sind, haben ihre Not mit den Schneehaufen, zugeschobenen Parkplätzen, verengten Straßen. Zu ihnen gehören auch die mehr als 100 ambulanten Pflegedienste im Erzgebirgskreis.

Denn egal, ob früh oder spät, Sonnenschein oder Schneesturm - die Mitarbeiter machen sich auf den Weg und müssen ankommen. Eine von ihnen ist Francis Schaarschmidt vom Pflegedienst "Am Sonnenhang" in Schönfeld. In der Frühschicht beginnt ihr Tag 6 Uhr am Morgen. Ihre Patienten leben in Geyersdorf, Ehrenfriedersdorf, Annaberg, Gelenau und Neundorf. "Als es so kräftig geschneit hat, habe ich mir viele Gedanken gemacht", erzählt die 21-Jährige. Und obwohl es in den vergangenen Tagen nicht mehr geschneit hat, ist ihr täglicher Weg noch immer mit einigen Hürden verbunden.

Es ist kurz nach 11 Uhr am Vormittag. Francis Schaarschmidt hat die erste Tour an diesem Tag schon hinter sich. Nun steht die Mittagsrunde an. Mehrere Patienten warten auf sie. Die 21-Jährige verabreicht Tabletten, spritzt Diabetes-Medikamente, hilft den Senioren, ihren Alltag zu bewältigen. Der erste Weg führt vom Firmensitz in Schönfeld in den Siedlerweg in Annaberg-Buchholz. Beim Einbiegen in die Straße kommt der Erzgebirgerin ein Bagger entgegen, der gerade einen großen Schneehaufen in der Nähe einer Bushaltestelle wegräumt. Ausweichen, manövrieren - weiter geht die Fahrt. Vor einem Mehrfamilienhaus legt sie den ersten Stopp ein. "Eigentlich dürfen wir uns auf diesen Parkplatz stellen", sagt Schaarschmidt und deutet auf einen Parkplatz, der komplett mit Schnee bedeckt ist. Das wird heute nichts. "Zum Glück ist in der Hauseinfahrt noch ein Platz frei." Und während sie sich um die ältere Dame kümmert, geht es draußen zu wie im Pflegedienst-Bienenschlag. Essen auf Rädern, Einkaufsservice, andere Pflegedienste: Alle suchen nach einem möglichst nahegelegenen Parkplatz. Denn wenn die Wege weiter werden, gerät der Zeitplan völlig aus dem Ruder. Davon kann auch Francis Schaarschmidt ein Lied singen. Als auf den Straßen fast nichts mehr ging, konnte sie ihr Auto einmal nur auf einem einige Straßen entfernten Supermarktparkplatz abstellen. Den Rest legte sie zu Fuß zurück. Müsste sie das immer so machen, bräuchte sie für ihre Tour deutlich länger. "Das ist nicht machbar."

Weiter geht die Runde. Auch diesmal wartet auf die Pflegedienst-Mitarbeiterin eine ältere Dame. Francis Schaarschmidt fragt nach dem Befinden und gibt der Seniorin eine Tablette. Das war's. Mehr ist hier nicht zu tun. Nur wenige Minuten sind für diese Patientin kalkuliert. Die Parkplatzsuche kann da schnell mal länger dauern als der Einsatz. Und auch hier ist der eigentliche Parkplatz nicht nutzbar. Doch Schaarschmidt hat sich in den vergangenen Wochen Alternativen gesucht. Und manchmal hat sie Glück und findet direkt vor dem Haus eine Parkmöglichkeit. Doch mal eben schnell rechts ranfahren, gehe derzeit überhaupt nicht. "In den Städten ist es in der Regel schlimmer und enger als auf den Dörfern", sagt die Sonnenhang-Pflegerin. Und wenn gar nichts mehr geht, sie sich zum Beispiel in einer Parklücke festgefahren hat, rückt auch schon mal der Chef aus und schiebt. Außerdem warnen sich die Pflegedienstmitarbeiterinnen gegenseitig, wo es sich staut, Straßen dicht sind. Und am Ende bleibt ohnehin nur die Hoffnung auf den Frühling. Dann, so gibt Francis Schaarschmidt zu, macht die Arbeit mehr Spaß. Aber für ihre Patienten nimmt es die Schönfelderin mit jedem Wetter auf - auch ohne Allrad und Schneeketten.