Tradition - Bernd Lahl wird Ehrenbergmann

erschienen am 05.12.2016



Annaberg-Buchholz. Der Geologe und Autor Bernd Lahl ist gestern in der Kreisstadt zum Ehrenbergmann ernannt worden. Der 76-Jährige wurde im Erzgebirgsmuseum für seine Verdienste um die Bergbau- und Heimatforschung im Raum Annaberg geehrt. Lahl ist in Annaberg-Buchholz aufgewachsen und lebt in Chemnitz. Am Barbaratag wird seit einigen Jahren der Titel "Ehrenbergmann des Besucherbergwerks ,Im Gößner'" an einen verdienstvollen Bürger verliehen. (lomü)