Wie ein Vogel durch den Wald fliegen

Die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal will eine neue Touristenattraktion am Fichtelberg installieren. Die längste Fly-Line in Europa wäre ein Alleinstellungsmerkmal für die gesamte Region. Zunächst aber steht noch eine wichtige Entscheidung aus.

Von Thomas Wittig

erschienen am 20.05.2017



Oberwiesenthal. Schweben wie ein Vogel - dieses Erlebnis soll ab den Sommerferien 2018 für Jedermann am Fichtelberg Realität werden. Dafür will die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) eine sogenannte Fly-Line errichten lassen. Eine solche Attraktion gibt es erst zwei Mal in Deutschland - in Franken und im Saarland, sagt LGO-Geschäftsführerin Nadja Rauscher. Die Oberwiesenthaler Fly-Line wäre die dritte bundesweit und mit einer Länge von 1250 Meter sogar die längste in Europa. Auch bei den 287 Metern Höhenunterschied, den die Oberwiesenthaler Variante laut Plan überwindet, können die anderen nicht mithalten.

Doch was ist überhaupt eine Fly-line? "Das ist eine Mischung aus Seilrutsche, Sommerrodel- und Achterbahn", erklärt Rauscher. Der Fahrgast sitzt in einem Gurtsystem, das an einem fliehkraftgebremsten kleinen Schlitten hängt. Dieser wiederum gleitet an einem Rohrsystem aus Edelstahl fast lautlos ins Tal. Wird eine festgelegte Geschwindigkeit erreicht, bremst das System automatisch ab. Fly-Line ist somit ein Erlebnis für alle Altersklassen, betont Rauscher. Der Kick dabei sei, dass man durch den Wald und damit links und rechts an den Bäumen vorbeifliege.

Die Stahlrohrkonstruktion soll sich in einem Korridor von maximal 30 Metern neben dem Vierer-Sessellift vom Fichtelberg hinunter ins Tal schlängeln. Stützen würden nur am Einstiegs- und am Ausstiegspunkt benötigt. Dazwischen erfolgt laut Rauscher eine umweltschonende Befestigung des Rohrsystems an den Bäumen ohne dass diese Schaden nehmen. Bäume müssten dafür nicht gefällt werden.

Mit dem Projekt, das rund eine Million Euro kosten soll, befasst sich die LGO bereits seit Januar vergangenen Jahres. "Wir wollten immer schon etwas auf die Beine stellen, um unseren Gästen auch in der wärmeren Jahreszeit eine Abwechslung zu bieten", sagt Rauscher.

Damit die Pläne umgesetzt werden können, fehlt noch die Zustimmung des Oberwiesenthaler Stadtrates. Sein Technischer Ausschuss behandelt das Thema am Dienstag. "Unser Ziel ist die Inbetriebnahme der Anlage mit Beginn der Sommerferien 2018", so Rauscher.